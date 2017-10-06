В Днепре объявили сбор для волонтера, пострадавшей в аварии на ул. Космической

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Открыт сбор средств в помощь Алине Малой (клоунесса Малинка), которая пострадала в результате наезда грузовика на ул. Космической в Днепре 11 октября.
Об этом говорится на странице сообщества Doctor CLOWN Dnepr, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«На сегодня состояние Алины остается тяжелым. Врачи ввели в медицинскую кому на 1-2 дня, для того, чтобы стабилизировать и восстановить организм для дальнейших операций. На данный момент у Алины перелом основания черепа и ушиб мозга 3-й степени, двойной тазобедренный перелом, легкие на искусственной вентиляции, поставлен дренаж для откачки жидкости легких, сильный ушиб грудной клетки.
Все это требует приобретения дорогостоящих медикаментов и расходных материалов.
Номер карты мамы Алины 4149 4978 1511 3206 Степанская Наталья Григорьевна», - рассказали в организации.