| Общество | 12:51 | 13.10.2017 В Днепре объявили сбор для волонтера, пострадавшей в аварии на ул. Космической Открыт сбор средств в помощь Алине Малой (клоунесса Малинка), которая пострадала в результате наезда грузовика на ул. Космической в Днепре 11 октября. Об этом говорится на странице сообщества Doctor CLOWN Dnepr, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На сегодня состояние Алины остается тяжелым. Врачи ввели в медицинскую кому на 1-2 дня, для того, чтобы стабилизировать и восстановить организм для дальнейших операций. На данный момент у Алины перелом основания черепа и ушиб мозга 3-й степени, двойной тазобедренный перелом, легкие на искусственной вентиляции, поставлен дренаж для откачки жидкости легких, сильный ушиб грудной клетки.

Все это требует приобретения дорогостоящих медикаментов и расходных материалов. Номер карты мамы Алины 4149 4978 1511 3206 Степанская Наталья Григорьевна», - рассказали в организации. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7