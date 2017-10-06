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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:58 | 13.10.2017
Шахта Днепровская возобновила работу после вспышки метана

13 октября в 2:00 возобновлены горные работы на шахте Днепровская одноименного шахтоуправления ДТЭК Павлоградуголь. Работа шахты была приостановлена для ликвидации последствий вспышки метана, которая произошла вечером 8 октября на выемочном участке 1108 лавы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ДТЭК.

Вспышка метана на шахте Днепровской произошла в конце второй смены. На шахте был оперативно введен план ликвидации аварии. Благодаря тому, что все сотрудники шахтоуправления обучены правилам поведения при возникновении аварии, люди находящиеся на угрожаемом участке и в шахте были оперативно выведены на-гора. После выезда на поверхность они прошли обследование в медицинском пункте шахты. Состояние здоровья одного из сотрудников было под вопросом, поэтому для точного диагноза он был доставлен в Павлоградскую центральную горбольницу №4, однако в этот день от госпитализации отказался.

Александр Подплетько, зам. директора по охране труда ДТЭК ШУ Днепровское: «На следующий день после аварии сотрудник, почувствовав ухудшение самочувствия, обратился в больницу по месту жительства. При обследовании ему был поставлен диагноз – термический ожог лица 1-2 степени, закрытая черепно-мозговая травма. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас он находится на стационарном лечении. Самочувствие удовлетворительное».

Штабом по ликвидации аварии было принято решение об изоляции части горных выработок методом возведения четырех взрывобезопасных перемычек. Работы по их установке выполняли представители 8 ВГСО совместно с работниками шахтоуправления в безопасных местах выработки. Работы по изоляции аварийного участка были завершены 12 октября в 23 часа 23 минуты.

Работники участков, фронт работы которых остался в зоне изоляции, перераспределены на другие участки шахтоуправления по своим специальностям. Они полностью обеспечены работой с сохранением всех выплат, компенсаций и льгот согласно Коллективного договора между администрацией ДТЭК Павлоградуголь и профсоюзами.

На шахте работает комиссия по расследованию произошедшей аварии.
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