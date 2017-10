| Общество | 13:54 | 13.10.2017 На Днепропетровщине в 2018 году появится новый современный военный городок Согласно плану капитального строительства Министерства обороны Украины, уже в конце первого квартала следующего года в Новомосковском общевойсковом полигоне, на Днепропетровщине, вырастет новый лагерный городок № 2 в котором будет жить личный состав воинских частей, прибывающих на восстановление боеспособности. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу регионального медиацентра Минобороны Украины. Казармы для личного состава рассчитаны на проживание более 2400 человек, в которых будут спальные помещения, комната отдыха для личного состава, туалеты-умывальники, душевые. Как рассказал начальник Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления полковник Олег Падитель, проектная документация на строительство разрабатывалась Центральным проектным институтом Министерства обороны Украины. Согласно ей, на полигоне построят пять двухэтажных казарм на 480 мест каждая, плюс комплексное здание штаб-казарму, физкультурно-оздоровительный комплекс. Также будет проведен капитальный ремонт столовой, долгое время не использовалась по назначению. Все здания будут построены с использованием новейших технологий и строительных материалов. Военный городок будет построен с «сэндвич» -панелей, которые являются одним из новаторских способов в современном строительстве. Для обеспечения качественного и надежного строительства, соблюдения санэпидемических, экологических и других требований, был проведен ряд экспертиз, и только после завершения всей необходимых экспертиз были объявлены торги через электронную систему государственных закупок «ProZorro». По результатам торгов победила Винницкая строительная компания. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

