Афиша Днепра: куда пойти на выходных

«МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 14 и 15 октября.
Концерт Патриции Каас
Когда: 19:00, 14 октября.
Цена: от 500 грн.
Где: Днепропетровский Академический Театр Оперы и Балета, просп. Дмитрия Яворницкого, 72-А.
14 октября 2017 г. на сцене Оперного театра с новой программой выступит блистательная французская певица Патрисия Касс, в рамках турне на поддержку нового альбома «Patricia Kaas».
Патрисия Каас — воплощение безупречного французского стиля и шарма. Именно ей в 90-х удалось снова пробудить интерес к французскому шансону, что вылилось в тысячи концертов и миллионы проданных альбомов во всем мире. Французы по праву считают ее культурным послом своей страны.
Юмористическое шоу «Вар'яти-шоу»
Когда: 20:00, 14 октября.
Цена: от 100 грн.
Где: Шинник, дворец культуры и спорта, просп. Богдана Хмельницкого, 118-А.
Самое большое гастролирующее украиноязычное юмористическое шоу страны – «Варьяты-шоу» - отправляется в осенний тур. 14 октября жители Днепра смогут увидеть новую 2-часовую программу.
Все свои истории артисты берут из собственной жизни. Они не шутят о политике - только на бытовые темы, понятные каждому из нас. Именно благодаря этому "Варьяты" получили народную любовь. Поэтому на выступления приходят целыми семьями.
Концерт симфонического оркестра
Когда: 18:00, 14 октября.
Цена: 80-300 грн.
Где: Днепропетровская Филармония им. Леонида Когана, ул. Воскресенская, 6.
Солист - Александр Хатискаци (скрипка) Грузия
Дирижер - заслуженный деятель искусств Украины Наталья Пономарчук
В программе:
Й. Гайдн Симфония №39 соль минор, симфония №104 Ре-мажор "Лондонская»,
В.А.Моцарт Концерт для скрипки с оркестром №3 и №4.
Комедия «Три идеальных пары»
Когда: 17:00, 15 октября.
Цена: 90 грн.
Где: Днепропетровский академический молодежный театр, ул. Владимира Мономаха, 21.
Ироническая комедия испанского драматурга в страстных ритмах аргентинского танго. Непредсказуемый сюжет дает возможность насладиться одновременно романтической мелодрамой и мистическим детективом. Зрители смогут, затаив дыхание, наблюдать за тем, как внезапная смерть одного из четырех близких друзей разрушит идеальные семейные отношения трех идеальных пар.
Фильм «Сторожевая Застава»
Жанр: приключения, фэнтези.
Режиссёр: Юрий Ковалев.
Актёры: Даниил Каминский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Георгий Деревянский.
Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино.
Главный герой - подросток Витя - во время солнечного затмения попадает через магический портал на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Вместе с легендарными украинскими богатырями он сразится с целой армией половцев во главе с огромным каменным монстром.