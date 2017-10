| Общество | 17:42 | 13.10.2017 Афиша Днепра: куда пойти на выходных «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 14 и 15 октября. Концерт Патриции Каас Когда: 19:00, 14 октября.

Цена: от 500 грн.

Где: Днепропетровский Академический Театр Оперы и Балета, просп. Дмитрия Яворницкого, 72-А. 14 октября 2017 г. на сцене Оперного театра с новой программой выступит блистательная французская певица Патрисия Касс, в рамках турне на поддержку нового альбома «Patricia Kaas».

Патрисия Каас — воплощение безупречного французского стиля и шарма. Именно ей в 90-х удалось снова пробудить интерес к французскому шансону, что вылилось в тысячи концертов и миллионы проданных альбомов во всем мире. Французы по праву считают ее культурным послом своей страны. Юмористическое шоу «Вар'яти-шоу» Когда: 20:00, 14 октября.

Цена: от 100 грн.

Где: Шинник, дворец культуры и спорта, просп. Богдана Хмельницкого, 118-А. Самое большое гастролирующее украиноязычное юмористическое шоу страны – «Варьяты-шоу» - отправляется в осенний тур. 14 октября жители Днепра смогут увидеть новую 2-часовую программу.

Все свои истории артисты берут из собственной жизни. Они не шутят о политике - только на бытовые темы, понятные каждому из нас. Именно благодаря этому "Варьяты" получили народную любовь. Поэтому на выступления приходят целыми семьями. Концерт симфонического оркестра Когда: 18:00, 14 октября.

Цена: 80-300 грн.

Где: Днепропетровская Филармония им. Леонида Когана, ул. Воскресенская, 6.

Солист - Александр Хатискаци (скрипка) Грузия

Дирижер - заслуженный деятель искусств Украины Наталья Пономарчук

В программе:

Й. Гайдн Симфония №39 соль минор, симфония №104 Ре-мажор "Лондонская»,

В.А.Моцарт Концерт для скрипки с оркестром №3 и №4. Комедия «Три идеальных пары» Когда: 17:00, 15 октября.

Цена: 90 грн.

Где: Днепропетровский академический молодежный театр, ул. Владимира Мономаха, 21. Ироническая комедия испанского драматурга в страстных ритмах аргентинского танго. Непредсказуемый сюжет дает возможность насладиться одновременно романтической мелодрамой и мистическим детективом. Зрители смогут, затаив дыхание, наблюдать за тем, как внезапная смерть одного из четырех близких друзей разрушит идеальные семейные отношения трех идеальных пар. Фильм «Сторожевая Застава» Жанр: приключения, фэнтези.

Режиссёр: Юрий Ковалев.

Актёры: Даниил Каминский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Георгий Деревянский.

Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино. Главный герой - подросток Витя - во время солнечного затмения попадает через магический портал на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Вместе с легендарными украинскими богатырями он сразится с целой армией половцев во главе с огромным каменным монстром.

