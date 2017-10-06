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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:35 | 13.10.2017
В Днепре почтили память погибших во время трагедии на ул. Мандрыковской

13 октября, в день десятой годовщины взрыва газа в жилом доме на ул. Мандрыковской, 127 (жилой массив «Победа»), в Днепре почтили память жертв трагедии.

Вспомнить тех, чью жизнь забрала катастрофа, к храму в честь иконы Божией Матери «В скорбях и печалях утешение», который построили на месте взрыва, пришли родственники погибших, жители бывшего дома, спасатели и просто неравнодушные днепряне.

Представители духовенства отслужили панихиду. К мемориальному знаку на дворе храма возложили цветы.

Напомним, что 13 октября 2007 года из-за утечки газа в многоэтажке на ул. Мандрыковской произошел взрыв. Он полностью разрушил третий подъезд и перекрытия дома, изувечил 40 квартир. Трагедия унесла жизни 23 человек. Самой молодой жертве было всего 6 лет. Еще более 400 днепрян пострадали.

Бывший спасатель Владимир Рябченко был одним из тех, кто работал на месте взрыва. Мужчина сейчас уже на пенсии, а тогда возглавлял караул службы спасения. «Каждый год 13 октября прихожу на место этой страшной трагедии, унесшей жизни людей. Помню все, что происходило, как спасали живых людей, разбирали завалы», - рассказал мужчина.

Один из жителей первого уцелевшего подъезда дома Максим тоже пришел почтить память погибших. «Время, конечно, лечит, но такое горе не забывается никогда. Погибли наши соседи, в частности маленький мальчик, с которым дружила моя дочь. Одним словом - горе, но жизнь продолжается», - добавил мужчина.
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