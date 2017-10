| Общество | 14:35 | 13.10.2017 В Днепре почтили память погибших во время трагедии на ул. Мандрыковской 13 октября, в день десятой годовщины взрыва газа в жилом доме на ул. Мандрыковской, 127 (жилой массив «Победа»), в Днепре почтили память жертв трагедии. Вспомнить тех, чью жизнь забрала катастрофа, к храму в честь иконы Божией Матери «В скорбях и печалях утешение», который построили на месте взрыва, пришли родственники погибших, жители бывшего дома, спасатели и просто неравнодушные днепряне. Представители духовенства отслужили панихиду. К мемориальному знаку на дворе храма возложили цветы. Напомним, что 13 октября 2007 года из-за утечки газа в многоэтажке на ул. Мандрыковской произошел взрыв. Он полностью разрушил третий подъезд и перекрытия дома, изувечил 40 квартир. Трагедия унесла жизни 23 человек. Самой молодой жертве было всего 6 лет. Еще более 400 днепрян пострадали. Бывший спасатель Владимир Рябченко был одним из тех, кто работал на месте взрыва. Мужчина сейчас уже на пенсии, а тогда возглавлял караул службы спасения. «Каждый год 13 октября прихожу на место этой страшной трагедии, унесшей жизни людей. Помню все, что происходило, как спасали живых людей, разбирали завалы», - рассказал мужчина. Один из жителей первого уцелевшего подъезда дома Максим тоже пришел почтить память погибших. «Время, конечно, лечит, но такое горе не забывается никогда. Погибли наши соседи, в частности маленький мальчик, с которым дружила моя дочь. Одним словом - горе, но жизнь продолжается», - добавил мужчина. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

