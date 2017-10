| Общество | 14:59 | 13.10.2017 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Экологические проекты, капремонт дорог и реконструкция больницы. На какой стадии работы - в еженедельном топ-5 от ДнепрОГА. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. В Радушном Криворожского района реконструируют дренажно-паводковую сеть. От подтоплений спасут около 4 тысяч жителей поселка. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Завершить все полностью подрядчики планируют до конца года. На месте замусоренной балки Кандыбина в Кривом Роге уже в следующем году появится новая зона отдыха. Сейчас подрядчики избавились от несанкционированного мусора, приступили к расчистке двух прудов. По плану еще - ремонт старой дренажной системы водоотвода. В Никополе капитально ремонтируют улицу Довгалевская. Асфальтобетонное покрытие заменяют на проезжей части. Сейчас работы в самом разгаре. Завершить их полностью строители планируют до начала ноября.

Капитально ремонтируют дорогу и в поселке Демурино Межевского района. Здесь ремонтируют больше километра улицы Широкая. Сейчас дорожники укладывают новый асфальт, завершить все работы планируют до конца месяца. Продолжается реконструкция педиатрического корпуса Центра матери и ребенка им. проф. Руднева. Корпус расширили и сделали перепланировку, обновили кровлю, заменили окна, систему отопления, водоснабжения и канализации, утеплили фасад. Сейчас помещения облагораживают внутри. Строительные работы планируют завершить в этом году.

