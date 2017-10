| Общество | 15:10 | 13.10.2017 Украинцам рассказали, как обеспечить себе безбедную старость в условиях пенсионной реформы Эксперт по накопительному страхованию Андрей Мудриевский считает, что украинцам лучше не надеяться на свой трудовой стаж, а заключать контракты со страховыми компаниями и тем самым гарантировать себе обеспеченную старость. Об этом он рассказал на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Во многих странах мира уже давно применяется достойный инструмент для обеспечения спокойной пенсии - это страховые компании, которые предоставляют полисы накопительного страхования жизни. Эти компании заключают индивидуальную программу с клиентом, по которой ежегодно берут у него определенную сумму. Какую – клиент сам решает по своим возможностям. За время активного заработка человека эта сумма «подрастает» и становится опорой в третьем периоде жизни. Отложенные деньги «работают»: компания их инвестирует. Эти программы рекомендуются минимум на 10 лет, потому что до этого срока нет такого яркого роста суммы, а настоящий потрясающий рост появляется после 20-25 лет действия программы. За счет принципа сложных процентов, сумма на выходе вырастает в два, три, четыре раза. Данный метод прошел все испытания временем на западе. Рекомендую украинцам не ждать милости от государства, не надеяться на стаж, а брать под контроль свою жизнь. Выберите солидную компанию, которая работает уже 150-200 лет и будьте спокойны», - посоветовал эксперт по накопительному страхованию Андрей Мудриевский. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ общество Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

