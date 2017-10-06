Валентин Резниченко поздравил жителей Днепропетровщины с Днем защитника Украины

Уважаемые жители Днепропетровщины!

Поздравляю вас с Днем защитника Украины!

Свобода и независимость никогда не давались легко. Мы, украинцы, боролись государственность веками, и когда весной 2014-го суверенность страны вновь оказалась под угрозой, без колебаний встали на ее защиту.

Опытных военнослужащих, бизнесменов, студентов и даже бывших поваров объединила любовь к Родине. Она вдохновила покинуть родные дома, заменив теплые кровати на окопы, авто - на танки, кроссовки - на берцы.

День защитника Украины - это праздник людей несгибаемой воли и непокорного духа, наших родных, чья поддержка помогает преодолевать препятствия, праздник наших друзей, чья надежность вдохновляет. Этот праздник каждого из нас, кто на своем месте защищает Украину, хранит ее мир, верит и приближает победу.

Хочу поблагодарить вас за ежедневный подвиг, силу, веру, преданность родной земле.

Желаю неугасающей энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, а главное - мира. Уверен, что с таким надежным тылом он не заставит себя ждать.

С уважением председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко