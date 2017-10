| Общество | 15:18 | 13.10.2017 Валентин Резниченко поздравил жителей Днепропетровщины с Днем защитника Украины Уважаемые жители Днепропетровщины! Поздравляю вас с Днем защитника Украины! Свобода и независимость никогда не давались легко. Мы, украинцы, боролись государственность веками, и когда весной 2014-го суверенность страны вновь оказалась под угрозой, без колебаний встали на ее защиту.

Опытных военнослужащих, бизнесменов, студентов и даже бывших поваров объединила любовь к Родине. Она вдохновила покинуть родные дома, заменив теплые кровати на окопы, авто - на танки, кроссовки - на берцы. День защитника Украины - это праздник людей несгибаемой воли и непокорного духа, наших родных, чья поддержка помогает преодолевать препятствия, праздник наших друзей, чья надежность вдохновляет. Этот праздник каждого из нас, кто на своем месте защищает Украину, хранит ее мир, верит и приближает победу. Хочу поблагодарить вас за ежедневный подвиг, силу, веру, преданность родной земле. Желаю неугасающей энергии, крепкого здоровья, семейного благополучия, а главное - мира. Уверен, что с таким надежным тылом он не заставит себя ждать. С уважением председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко

