| Общество | 15:26 | 13.10.2017 В Одессе с юбилеем поздравили четвероногого правоохранителя 8 из 10 лет своей жизни лабрадор-ретривер Варяг фон Бриксес Берг посвятил службе в полиции. Поздравить именинника пришли не только правоохранители, но и журналисты, а также дети. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области. Сегодня служебные собаки - неотъемлемая часть полиции. Верные животные несут службу наравне с правоохранителями, рискуя собственной жизнью ради порядка в городе. Одним из таких четвероногих сотрудников есть лабрадор-ретривер Варяг фон Бриксес Берг, именуемый по-простому Васей. «Вася в кинологическом центре с 2009 года. Я с ним начинала свою карьеру, - рассказывает заместитель начальника Кинологического центра ГУНП Украины в Одесской области майор полиции Елена Чернилевская. - За 8 лет службы он дослужился до «генерала». По словам Елены, Вася приехал в одесский кинологический центр с Харькова. Служебный лабрадор специализируется на поиске взрывчатых веществ и устройств, а также оружия и находит их в самых непредсказуемых местах. Был в зоне проведения антитеррористической операции. Кроме этого, Вася - многодетный отец. Его «лабросемья» насчитывает не только множество детей, но уже и внуков. Например, Васина племянница Аиша специализируется на розыске. С ее помощью раскрыто много резонансных преступлений. Со старшим инспектором-кинологом старшим лейтенантом полиции Еленой Матвеевой Вася принимал участие в совместных с СБУ антитеррористических операциях. О достижениях Васи рассказывает и начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин: «В августе 2014 года благодаря Васи на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи в колодце был обнаружен схрон со взрывчаткой. Тогда правоохранители изъяли 10 единиц тротиловых шашек, 6 единиц капсюлей-детонаторов и 4 единицы электродетонаторов». О достижениях служебной собаки полицейский генерал знает лично. По его памяти не одно преступление, в раскрытии которого принимал участие Вася. «В декабре 2014 года на трассе Одесса-Кучурган был обнаружен труп мужчины. При осмотре его тела правоохранители обнаружили оперативную кобуру и магазин к пистолету с патронами. Установив личность погибшего, полицейские провели обыск по месту его проживания. Во время следственных действий Вася нашел схрон с 147 патронами, тремя самодельными взрывными устройствами, гранатами РГД и Ф-1 и другими самодельными взрывными веществами». Среди заслуг полицейского лабрадора и предотвращенный в марте 2015 года теракт в г. Херсоне. Тогда, два с половиной года назад, в Одессе Вася обнаружил в оставленной на углу улиц Екатерининской и Малой Арнаутской сумке около трех килограммов тротила и детонаторов. В результате правоохранители разоблачили курьера, который должен был доставить взрывчатые вещества в Херсон для совершения теракта.

Сегодня Варяг фон Бриксес Берг не просто служебный пес, он - золотой фонд кинологической службы Национальной полиции Украины.

