Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)

В Яворовском районе Львовской области открыли медвежий приют «Домажир».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской областной администрации.

Целью этого рекреационного центра является помощь медведям, которых будут забирать из отелей, ресторанов, передвижных зоопарков и цирков для реабилитации и восстановления здоровья животных.

«В «Домажир» условия содержания животных максимально приближены к естественным и соответствуют физиологическим и поведенческим потребностям животных. На территории приюта есть место для купания, берлога для отдыха и специальные игрушки для развития четвероногих. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс кв м», - говорится в сообщении.

Общая площадь территории приюта - более 200 тысяч кв. м.

Сейчас в приюте находятся шесть медведей, а весной «Домажир» сможет принять еще 12 животных. Приют могут посещать туристы и понаблюдать за тем, как живут бурые медведи в живой природе.

