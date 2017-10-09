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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:03 | 13.10.2017
Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)

В Яворовском районе Львовской области открыли медвежий приют «Домажир».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской областной администрации.

Целью этого рекреационного центра является помощь медведям, которых будут забирать из отелей, ресторанов, передвижных зоопарков и цирков для реабилитации и восстановления здоровья животных.
«В «Домажир» условия содержания животных максимально приближены к естественным и соответствуют физиологическим и поведенческим потребностям животных. На территории приюта есть место для купания, берлога для отдыха и специальные игрушки для развития четвероногих. Каждый медведь имеет свой личный вольер площадью минимум 1 тыс кв м», - говорится в сообщении.

Общая площадь территории приюта - более 200 тысяч кв. м.

Сейчас в приюте находятся шесть медведей, а весной «Домажир» сможет принять еще 12 животных. Приют могут посещать туристы и понаблюдать за тем, как живут бурые медведи в живой природе.
 
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Теги: Украина

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