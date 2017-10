| Общество | 18:07 | 13.10.2017 В ДнепрОГА ко Дню защитника Украины открыли фотовыставку и вручили награды (ФОТОРЕПОРТАЖ) Накануне Дня защитника Украины в ДнепрОГА вручили государственные награды волонтерам, открыли фотовыставку и провели круглый стол. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции» получили около полусотни волонтерских организаций Днепропетровщины



«Награды получили те, кто своим трудом защищают наше государство - его независимость и суверенность. В 2014-м именно Днепропетровщина стала крепостью на пути врага. И это произошло, в частности, благодаря доброй воле волонтеров-благотворителей», - отметил Владимир Юрченко



Самое главное - волонтеры помогают защищать страну и приближать мир по искреннему зову души



«Сразу, как началась война, мы с товарищами - военными пенсионерами - за собственные деньги покупали каски и бронежилеты для фронта, - поделился председатель правления ОО«Щит-Днепр»Олег Шарко. - Сейчас несколько наших ребят - на передовой, помогают вывозить с поля боя и эвакуировать раненых. Сегодня получаю награды и для них - после их возвращения с фронта обязательно передам. Помогаем и семьям погибших бойцов, и ветеранам адаптироваться к мирной жизни. А еще - взяли шефство над двумя детскими домами в «серой» зоне»



Этих людей объединяет общее благородное дело - сделать все ради мира и помочь защитникам вернуться живыми и здоровыми



«Нашей благотворительной организации«Архангелы мира»- всего год, - рассказала волонтер Татьяна Гаврилова. - Помогаем ребятам в первые часы после возвращения с фронта, на их полпути домой. На автовокзале в Днепре создали уголок отдыха для бойцов. Пока ждут автобус, ребята смотрят телевизор, пьют кофе и главное - находятся в тепле и безопасности. Помогаем и приобрести билеты на нужный рейс» На первом этаже ДнепрОГА открыли фотовыставку «Под защитой украинских военных». В ней - два десятка фотографий защитников Украины - от Сечевых стрельцов до участников АТО. «Вся история Украины - это борьба за свою территорию и независимость. А борьба не обходится без войска. Здесь, на выставке, представлены фотографии казаков, воинов Украинской Народной Республики, Украинской повстанческой армии, современных защитников», - отметил председатель областного общества политических узников и репрессированных Иван Дремлюга. Выставка понравилась опытным историкам. «Это очень продуманная выставка, концептуально совершенная. Фото прекрасно отражают нашу историю, особенно поражают фотографии нынешних защитников», - сказал профессор кафедры истории Украины Днепровского национального университета им. О. Гончара Александр Никилев. В восторге и молодое поколение. «Я пришел сюда, чтобы вспомнить величественный праздник нашего государства - 14 октября. Это знаменательная дата - религиозный праздник Покрова, создание Украинской повстанческой армии, День защитника Украины. Все фотографии пропитаны гордостью за сыновей нашей страны», - студент-третьекурсник Валерий Голок. Ко Дню защитника в ДнепрОГА прошел и круглый стол. Представители общественности, историки и студенты обсудили исторические события в становлении независимости Украины.

