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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:34 | 14.10.2017
В рамках проектов Александра Вилкула по поддержке и продвижению культуры состоялся первый Международный фестиваль казацкой песни

Первый Международный фестиваль казацкой песни прошел в Кривом Роге в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и приуроченный к нему День украинского казачества. В нем приняли участие творческие коллективы из Украины и Европы. Кроме насыщенной концертной программы проводились казацкие турниры, мастер-классы по Петриковской живописи. Участников и гостей угощали любимыми блюдами украинской кухни.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе фонда.

Открывая фестиваль, глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул рассказал, что продвигает Украину в мире реальными делами, а не пустыми лозунгами.

«Мы любим Украину и продвигаем ее в мире реальными делами, а не пустыми лозунгами. В 2013 добились включения в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Петриковской росписи. А в 2016 ввели в официально признанное мировое культурное наследие казацкие песни. И теперь проводим первый международный фестиваль Казацкой песни. Нашими проектами мы раскрываем миру уникальность украинского народа и нашей культуры. Интегрируем Украину в Европу, а не ссорим с партнерами, как это делает власть», - сообщил Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул.

Йозеф Ивашка, известный австрийский исполнитель, участник фестиваля поделился впечатлениями.

«Все чаще, когда говорят об Украине в Европе, упоминают войну, коррупцию, безработицу. А у Вас прекрасная страна с талантливыми людьми. И то, что в Украине делают культурные фестивали, проводят выставки за рубежом – это правильно. Это и есть цивилизованный путь в Европу и создание уважения к вашей стране».

Тысячи человек с радостью посетили фестиваль. Криворожанин Сергей Бережной сказал: «Наша семья в восторге. Казацкие песни и Петриковская роспись – это не только очень красиво, это объединяет страну. На фестивале говорили и по-украински, и по-русски, и вон люди по-немецки говорят. И никаких конфликтов. Культура объединяет! И то, что Вилкул делает такие фестивали и выставки в Украине и за рубежом – это правильно. Надо искать вот такие проекты, к которым с интересом и уважением относятся и на Востоке нашей страны, и на Западе, и в Европе».

Справочно:

В рамках проектов Вилкула с 2010 года было проведено более 50 выставок Петриковской росписи во многих странах мира. В частности, Петриковская роспись была презентована в посольствах Украины стран Евросоюза, Европейском Парламенте в Брюсселе, музее современного искусства в Кувейте, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а также в известной испанской культурно-научной институции "Ateneo de Madrid", университете Мадрида и в городах Барселона и Малага.
5 декабря 2013 на 8-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое проходило в г. Баку (Республика Азербайджан), принято решение о включении Петриковской росписи в Список нематериального культурного наследия человечества. Впервые в своей истории Украина завоевала такой почетный статус.

29 ноября 2016 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия проголосовал за включение Казацких песен Днепропетровщины в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



 
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Теги: Днепропетровщина

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