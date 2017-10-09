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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:55 | 14.10.2017
В Днепре более тысячи человек присоединились к маршу защитников Украины - Валентин Резниченко

В Днепре АТОшники, силовики, курсанты прошли торжественным военным маршем - так область начала празднование Дня защитника Украины. Стартовали от ДнепрОГА и двинулись по центральным улицам города к Музею АТО. К маршу присоединились более тысячи человек. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
 
«Для нашей области День защитника Украины имеет особую окраску. Днепропетровщина три года назад стала форпостом на пути врага. Наши ребята положили свою жизнь под Иловайском и Дебальцево, наши врачи спасали и сейчас спасают раненых, наши волонтеры помогают армии. Наши защитники - настоящие патриоты, люди несгибаемой воли и непокоренного духа. Они оберегают мир и приближают победу», - сказал Валентин Резниченко.
 
Для торжественного марша возле ДнепрОГА выстроились колонны участников боевых действий на Востоке Украины, а также воинские части, силовые подразделения, курсанты, студенты и лицеисты.
 
«Сегодняшний праздник - особенный для меня и побратимов. Мы пришли принять участие в марше, чтобы поддержать ребят, которые сейчас на передовой, - сказал участник боевых действий, военнослужащий 93-й гвардейской бригады Игорь Калиновский. - На войне есть место и доблести, и страху, и юмору. Хорошие воспоминания оставили капелланы - новая для нашей армии служба. Они вместе с нами под обстрелами в окопах несли бремя и духовника, и психолога».
 
Участники марша почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за Украину.
 
«Мой Славик в 18-ть пошел по зову сердца на контрактную службу, в 25-ю воздушно-десантную бригаду. Когда началась война - прошел Изюм, Славянск, Краматорск, Дебальцево. Очень радовался жизни, но, к сожалению, война забрала его, - поделилась мать погибшего солдата Светлана Морозюк. - Пусть уже скорее закончится эта война и ребята вернутся живыми домой - к матерям, женам и детям».
 
Изюминка нынешнего праздника - торжественное принятие присяги курсантами университета внутренних дел перед нынешними защитниками.
 
«Стоять в одних рядах рядом с бойцами - настоящими героями-защитниками - большая честь для нас, - сказал курсант-первокурсник университета внутренних дел Сергей Клименко. - Принимая присягу на верность народу Украины, мы также обязуемся защищать права и покой наших граждан».
 
Участники марша отправились торжественным шествием к Аллее памяти и далее – к Музею АТО. Присоединились и семьи воинов, молодежь и другие жители области.
 
«День защитника Украины - молодой праздник. Он учит патриотизму и поднимает дух наших воинов, защищающих ныне границы государства, - сказал первый заместитель главы области Олег Кужман. - Марш такого масштаба организуем второй год подряд. Мы начали эту добрую традицию в стране».
 
День защитника Украины - государственный праздник, введенный Указом Президента Украины Петром Порошенко в 2014 году. Его отмечают 14 октября.

 
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Теги: Днепропетровщина

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