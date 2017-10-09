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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:12 | 14.10.2017
Фестиваль «Сила нескорених» возобновил настоящие бои

Подробная реконструкция боевых действий, авиашоу, ретро-выставка военной техники, полевая кухня и мастер-классы - это и многое другое произошло на фестивале «Сила нескорених».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Масштабное шоу с участием общественных организаций автомото- и историко-патриотических клубов, военных и добровольцев привлекло внимание многих днепровцев. Мероприятие организовано Днепропетровским областным советом, инициатива принадлежит ее депутатам, которые принимали участие в военных действиях на востоке страны.

Председатель областного совета Глеб Пригунов наградил их личными наградами.

Виктор Боняк, депутат облсовета и ветеран АТО, рассказал, что главной целью фестиваля является патриотическое воспитание.

«Сила нескорених» проходит в Днепре не в первый раз. Важнейшей задачей этого мероприятия является иллюстрация реальных событий на фронте. Таким образом, несмотря реконструкцию боя, люди, которые никогда не были на передовой, начинают понимать, за что каждый день проходят наши бойцы!».

В реконструкции боя «Защита 29 блокпоста» и эпизода Второй мировой войны были задействованы около 4 тысяч единиц техники. В общем гости фестиваля приняли участие в настоящем празднике, посетили выставки мастеров, посмотрели выступления художественных коллективов, попробовали еды из полевой кухни. 
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Теги: Днепропетровщина

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