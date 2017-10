| Общество | 10:55 | 15.10.2017 Ко дню защитника Украины возле ДнепрОГА выступила певица Alyosha (ФОТОРЕПОРТАЖ) Ко Дню защитника Украины ДнепрОГА подготовила большой концерт. На сцене зажигали лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО» и группа «Ангажемент навівторок». Хэдлайнером вечера стала известная украинская певица Alyosha. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Для концерта возле ДнепрОГА установили большую сцену Рядом - полевая кухня Гостей согревали кашей и горячим чаем «Вот такая каша, вот такая атмосфера, - показывает«класс»Руслана Сергиенко, которая приехала на концерт в ДнепрОГА из другого конца города. - И даже дождь и прохладная погода не помешают» Для малышей - воздушные шарики Все подарки - в национальных цветах «У меня брат служит в АТО. Звонила ему сегодня, поздравляла. Привела ребенка, чтобы она тоже знала, что есть такие герои, которые защищают нашу Родину», - поделилась гостя концерта Богдана Воробьева Первыми на сцену вышли лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО» Пели Вячеслав Куприенко, Алексей Бык, Александр Клец, Юрий Сусло и группа «Tril» Они исполнили и грустные песни в память о погибших побратимах,.. и веселые, чтобы поддержать боевой дух Драйвовую атмосферу создал группу «Ангажемент навівторок» Ребята спели зажигательный казацкий фолк-рок Под такую музыку никто не мог устоять на месте «Сегодня - большой праздник. Мы хотели бы показать тем ребятам, которые защищают нашу страну на Востоке, и тем, которые сейчас сюда пришли, что мы патриотически настроены. Сказать им большое спасибо за то, что они, не жалея сил и здоровья, стоят крепкой цепью и мы чувствуем себя в безопасности, - поделилась гостя концерта Анастасия Строило, - Больше всего жду выступление Алеши. Я вокалистка, у меня в репертуаре есть песни этой певицы. Ее «Калина» звучит на всех концертах. Буду подпевать». Последней на сцену вышла Alyosha. Она исполнила композиции, которые уже успели полюбить Поклонники подпевали и танцевали под «Калину» и «Феромоны любви» Исполнила Alyosha и новые песни «Одна из новых песен -«Свет». Она написана о новом поколении с надеждой на то, что люди услышат, почувствуют и поймут, что к детям нужно прислушиваться. Это наше будущее», - рассказала певица Alyosha. «Сегодняшний праздник очень важен для каждого из нас. Это день казачества, день наших мужчин. Думаю, ни одна женщина не обошлась в жизни без понятия «мужчина», «защитник», «казак». Бойцы АТО - это тоже наши казаки. Я даже не знаю, какими словами можно отблагодарить этих людей. Это зов души, когда тебе очень хочется сделать вклад в защиту своей страны, своей семьи, людей, будущего. Я просто молюсь за то, чтобы у ребят все было хорошо, за то, чтобы они были здоровы», - поделилась Alyosha Устраивать неформальные встречи и концерты для ДнепрОГА - традиция. В админздании и рядом с ней уже выступали известные писатели, блогеры, актеры, музыкальные коллективы «Каждый из нас считает святым долгом защитить свою семью и свою страну. Поэтому сегодняшний день - праздник каждого из нас. Бойцов, которые с оружием в руках защищают Родину на Востоке, волонтеров, которые ежедневно помогают военным. Тех, кто борется с внутренним врагом - коррупцией, преступностью, тех, кто своими поступками и своей работой меняет страну и помогает людям», - сказал заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко





Кроме большого концерта, Днепропетровщина отмечала День защитника Украины торжественным маршем. К нему присоединились более тысячи человек

