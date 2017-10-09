Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:55 | 15.10.2017
Ко дню защитника Украины возле ДнепрОГА выступила певица Alyosha (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Ко Дню защитника Украины ДнепрОГА подготовила большой концерт. На сцене зажигали лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО» и группа «Ангажемент навівторок». Хэдлайнером вечера стала известная украинская певица Alyosha.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Для концерта возле ДнепрОГА установили большую сцену

Рядом - полевая кухня

Гостей согревали кашей и горячим чаем

«Вот такая каша, вот такая атмосфера, - показывает«класс»Руслана Сергиенко, которая приехала на концерт в ДнепрОГА из другого конца города. - И даже дождь и прохладная погода не помешают»

Для малышей - воздушные шарики

Все подарки - в национальных цветах

«У меня брат служит в АТО. Звонила ему сегодня, поздравляла. Привела ребенка, чтобы она тоже знала, что есть такие герои, которые защищают нашу Родину», - поделилась гостя концерта Богдана Воробьева

Первыми на сцену вышли лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО»

Пели Вячеслав Куприенко, Алексей Бык, Александр Клец, Юрий Сусло и группа «Tril»

Они исполнили и грустные песни в память о погибших побратимах,..

и веселые, чтобы поддержать боевой дух

Драйвовую атмосферу создал группу «Ангажемент навівторок»

Ребята спели зажигательный казацкий фолк-рок

Под такую музыку никто не мог устоять на месте

«Сегодня - большой праздник. Мы хотели бы показать тем ребятам, которые защищают нашу страну на Востоке, и тем, которые сейчас сюда пришли, что мы патриотически настроены. Сказать им большое спасибо за то, что они, не жалея сил и здоровья, стоят крепкой цепью и мы чувствуем себя в безопасности, - поделилась гостя концерта Анастасия Строило, - Больше всего жду выступление Алеши. Я вокалистка, у меня в репертуаре есть песни этой певицы. Ее «Калина» звучит на всех концертах. Буду подпевать».

Последней на сцену вышла Alyosha. Она исполнила композиции, которые уже успели полюбить

Поклонники подпевали и танцевали под «Калину» и «Феромоны любви»

Исполнила Alyosha и новые песни

«Одна из новых песен -«Свет». Она написана о новом поколении с надеждой на то, что люди услышат, почувствуют и поймут, что к детям нужно прислушиваться. Это наше будущее», - рассказала певица Alyosha.

«Сегодняшний праздник очень важен для каждого из нас. Это день казачества, день наших мужчин. Думаю, ни одна женщина не обошлась в жизни без понятия «мужчина», «защитник», «казак». Бойцы АТО - это тоже наши казаки. Я даже не знаю, какими словами можно отблагодарить этих людей. Это зов души, когда тебе очень хочется сделать вклад в защиту своей страны, своей семьи, людей, будущего. Я просто молюсь за то, чтобы у ребят все было хорошо, за то, чтобы они были здоровы», - поделилась Alyosha

Устраивать неформальные встречи и концерты для ДнепрОГА - традиция. В админздании и рядом с ней уже выступали известные писатели, блогеры, актеры, музыкальные коллективы

«Каждый из нас считает святым долгом защитить свою семью и свою страну. Поэтому сегодняшний день - праздник каждого из нас. Бойцов, которые с оружием в руках защищают Родину на Востоке, волонтеров, которые ежедневно помогают военным. Тех, кто борется с внутренним врагом - коррупцией, преступностью, тех, кто своими поступками и своей работой меняет страну и помогает людям», - сказал заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко


Кроме большого концерта, Днепропетровщина отмечала День защитника Украины торжественным маршем. К нему присоединились более тысячи человек
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
10.10.2017 12:21 Медики рассказали, как сохранить психическое здоровье на рабочем месте (ВИДЕО)
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
Последние новости
15.10.2017
10:55		 Ко дню защитника Украины возле ДнепрОГА выступила певица Alyosha (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14.10.2017
18:12		 Фестиваль «Сила нескорених» возобновил настоящие бои
14.10.2017
17:55		 В Днепре более тысячи человек присоединились к маршу защитников Украины - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика