Ко дню защитника Украины возле ДнепрОГА выступила певица Alyosha (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Ко Дню защитника Украины ДнепрОГА подготовила большой концерт. На сцене зажигали лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО» и группа «Ангажемент навівторок». Хэдлайнером вечера стала известная украинская певица Alyosha.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Для концерта возле ДнепрОГА установили большую сцену

Рядом - полевая кухня

Гостей согревали кашей и горячим чаем

«Вот такая каша, вот такая атмосфера, - показывает«класс»Руслана Сергиенко, которая приехала на концерт в ДнепрОГА из другого конца города. - И даже дождь и прохладная погода не помешают»

Для малышей - воздушные шарики

Все подарки - в национальных цветах

«У меня брат служит в АТО. Звонила ему сегодня, поздравляла. Привела ребенка, чтобы она тоже знала, что есть такие герои, которые защищают нашу Родину», - поделилась гостя концерта Богдана Воробьева

Первыми на сцену вышли лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО»

Пели Вячеслав Куприенко, Алексей Бык, Александр Клец, Юрий Сусло и группа «Tril»

Они исполнили и грустные песни в память о погибших побратимах,..

и веселые, чтобы поддержать боевой дух

Драйвовую атмосферу создал группу «Ангажемент навівторок»

Ребята спели зажигательный казацкий фолк-рок

Под такую музыку никто не мог устоять на месте

«Сегодня - большой праздник. Мы хотели бы показать тем ребятам, которые защищают нашу страну на Востоке, и тем, которые сейчас сюда пришли, что мы патриотически настроены. Сказать им большое спасибо за то, что они, не жалея сил и здоровья, стоят крепкой цепью и мы чувствуем себя в безопасности, - поделилась гостя концерта Анастасия Строило, - Больше всего жду выступление Алеши. Я вокалистка, у меня в репертуаре есть песни этой певицы. Ее «Калина» звучит на всех концертах. Буду подпевать».

Последней на сцену вышла Alyosha. Она исполнила композиции, которые уже успели полюбить

Поклонники подпевали и танцевали под «Калину» и «Феромоны любви»

Исполнила Alyosha и новые песни

«Одна из новых песен -«Свет». Она написана о новом поколении с надеждой на то, что люди услышат, почувствуют и поймут, что к детям нужно прислушиваться. Это наше будущее», - рассказала певица Alyosha.

«Сегодняшний праздник очень важен для каждого из нас. Это день казачества, день наших мужчин. Думаю, ни одна женщина не обошлась в жизни без понятия «мужчина», «защитник», «казак». Бойцы АТО - это тоже наши казаки. Я даже не знаю, какими словами можно отблагодарить этих людей. Это зов души, когда тебе очень хочется сделать вклад в защиту своей страны, своей семьи, людей, будущего. Я просто молюсь за то, чтобы у ребят все было хорошо, за то, чтобы они были здоровы», - поделилась Alyosha

Устраивать неформальные встречи и концерты для ДнепрОГА - традиция. В админздании и рядом с ней уже выступали известные писатели, блогеры, актеры, музыкальные коллективы

«Каждый из нас считает святым долгом защитить свою семью и свою страну. Поэтому сегодняшний день - праздник каждого из нас. Бойцов, которые с оружием в руках защищают Родину на Востоке, волонтеров, которые ежедневно помогают военным. Тех, кто борется с внутренним врагом - коррупцией, преступностью, тех, кто своими поступками и своей работой меняет страну и помогает людям», - сказал заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко





Кроме большого концерта, Днепропетровщина отмечала День защитника Украины торжественным маршем. К нему присоединились более тысячи человек

