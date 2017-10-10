Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)

14 октября, около 15:00 на спецлинию «102» поступил вызов о том, что во дворе одного из домов по улице Янтарной бегает огромная собака и пугает детей. Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили кобеля немецкой овчарки, который бегал по двору, вероятно в поисках своего хозяина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Патрульные опросили жителей дома, впрочем никто раньше не видел здесь эту собаку.

Животное, по словам полицейских, была ухоженная, чистая, очень умная и дружелюбная. Полицейские сделали ей из подручных средств ошейник. Они вызвали представителей «Зооконтроля» и передали собаку им.

Возможно, среди пользователей соцсети найдется хозяин животного и заберет своего замечательного друга», - говорится в сообщении.



