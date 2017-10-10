Фонд Вилкула проводит в Facebook конкурс рисунков ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков

28 октября Украина будет праздновать 73-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. К этой дате Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» организовал конкурс рисунков.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе фонда.

Работы участников принимаются с 12 до 27 октября 2017 года. Победителей определят сами пользователи Facebook по результатам подсчета голосов (лайков) под каждой работой.

Детальнее ознакомиться с правилами конкурса можно на странице в соц сети .

Участники конкурса могут нарисовать и опубликовать рисунок на своей странице в Facebook с хештегом #поколениепомнит.

По результатам подсчета голосов (лайков) будут определены семь победителей:

Участник, занявший 1 место получит сертификат на приобретение товаров в сети магазинов бытовой техники и электроники на сумму 5 тыс гривен;

2 место - 4 тыс гривен;

3 место - 3 тыс гривен;

4 место - 2 тыс гривен;

5 место - 1 тыс гривен;

6 место - 800 гривен;

7 место - 700 гривен.

В этом году в конкурсах Фонда Вилкула к 8 Марта «Мама и дочка» и «Щедрая Пасха» приняли участие тысячи жителей Днепропетровской области и Украины.

