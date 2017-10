| Общество | 09:54 | 14.10.2017 Народный депутат Сергей Рыбалка поздравил украинцев с Днем защитника Украины Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председатель Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбалка поздравил украинцев с Покровой и Днем защитника Украины.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «На 14 октября приходится сразу три праздника - Покрова, День Казачества и День защитника Украины. И это неудивительно, ведь с давних времен украинские казаки считают Пресвятую Богородицу своей заступницей и покровительницей. Искренне поздравляю всех с праздником! Сегодняшний день переполняет гордостью и волнением мое сердце. Ведь День защитника Украины является праздником победы и мужества, а также днем памяти и уважения ко всем, кто на протяжении веков боролся за государственный суверенитет Украины. Выражаю глубокое уважение воинам, мужественно противостоящим российской агрессии, защищающим наш мир и покой на передовой. Спасибо всем, кто сдерживает вторжения врага ценой собственной жизни.

Желаю всем мира и благополучия! Мечтаю, чтобы наши дети помнили о подвигах наших воинов только из книг и фильмов. И чтобы на защите нашего государства всегда стояла мощная и непобедимая армия! Слава вам, наши герои и слава нашей родной Украины!», - говорится в поздравлении. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7