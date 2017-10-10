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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:42 | 16.10.2017
В Украину пришло «бабье лето»: температура воздуха повысится до +24 градусов

«Бабье» лето в некоторых регионах Украины начинается уже с понедельника, 16 октября. 17-18 октября теплая погода распространится на всю территорию страны.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Постепенно, в течение недели, температура воздуха повысится до:

- на западе и юге до +18 + 24 градусов

- на севере до + 14 + 20 градусов

- на востоке до + 10 + 16 градусов

- в центре до +15 + 21 градуса.

Появится много солнца. Конечно, кое-где облака будут набегать, но так, спонтанно», - отметила она.

Читайте также: Погода в Днепре 16 октября: прохладно и ветрено
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