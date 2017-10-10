В Украину пришло «бабье лето»: температура воздуха повысится до +24 градусов

«Бабье» лето в некоторых регионах Украины начинается уже с понедельника, 16 октября. 17-18 октября теплая погода распространится на всю территорию страны. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Постепенно, в течение недели, температура воздуха повысится до: - на западе и юге до +18 + 24 градусов - на севере до + 14 + 20 градусов - на востоке до + 10 + 16 градусов - в центре до +15 + 21 градуса. Появится много солнца. Конечно, кое-где облака будут набегать, но так, спонтанно», - отметила она. Читайте также: Погода в Днепре 16 октября: прохладно и ветрено

