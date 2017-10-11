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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:05 | 17.10.2017
Украина избрана в Совет по правам человека ООН

Украина избрана членом Совета по правам человека ООН на 2018-2020 годы, передает Lb.ua.

«Украина избрана Генеральной Ассамблеей ООН в состав Совета по правам человека на период 2018-2020 гг. Еще одна площадка, на которой Украина будет отстаивать права человека в мире и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса в частности. Поздравляю всех, кто болеет за эту достойную дело», - заявил по этому поводу заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Совет по правам человека является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он состоит из 47 членов, срок полномочий каждого составляет три года.
Украина уже была членом Совета в 2006-2011 годах два срока подряд.
 
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Теги: Украина

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