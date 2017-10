| Общество | 09:40 | 17.10.2017 В Каменском появится современный полигон для утилизации мусора - Валентин Резниченко Современный полигон для утилизации твердых бытовых отходов появится в Каменском. Он рассчитан на 300 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Улучшение экологической ситуации в Днепропетровской области– одна из задач, поставленных Президентом Украины Петром Порошенко. В этом году воплощаем около 20 экопроектов. Один из них – строительство современного полигона для утилизации мусора в Каменском», - отметил Валентин Резниченко. Более полувека в Каменском все отходы сбрасывали на городскую свалку. Технически она не соответствовала никаким нормам утилизации мусора. Все опасные вещества попадали в почву и загрязняли окружающую среду. «В 2016 году Каменской городской совет разработал проект полигона, но средств на его реализацию в местном бюджете не хватало. Мы обратились за помощью к ДнепрОГА. Из областного бюджета выделили средства и начали строительство полигона твердых бытовых отходов», - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства города Каменское Сергей Понизов. Сейчас строительство объекта на завершающем этапе. Его площадь – более двух гектаров, которые смогут вместить 300 тысяч кубометров мусора. Полигон будет соответствовать всем экологическим нормам. «Мы переходим на совершенно другой уровень утилизации мусора. Будет экологически чистое захоронение отходов. Благодаря специальному покрытию котлована и дренажной системе ядовитые вещества не попадут в грунтовые воды», - отметил директор коммунального предприятия «Коммунальщик», которое будет заниматься полигоном, Богдан Наполов.

