| Общество | 10:52 | 17.10.2017 На Днепропетровщине впервые пройдет Ярмарка добрососедства 27 октября в Днепропетровском Центре развития местного самоуправления состоится Ярмарка добрососедства. На ярмарке будут выбраны лучшие проекты, реализованные в 2017 году в громадах Днепропетровщины. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила директор Днепропетровского Центра развития местного самоуправления Елена Тертышная. «27 октября на Днепропетровщине состоится уникальный форум регионального развития под названием Ярмарка добрососедства. Он посвящен реализации проектов, которые были внедрены громадами в этом году. На первый план было вынесено 5 сфер, которые сегодня развиваются наиболее мощно: сфера образования, сфера гражданской защиты, здравоохранения, социальной защиты и предоставление административных услуг населению. Мы уже получили заявки от громад на участие в форуме. На сегодня громады заявили 52 реализованных проекта. Среди них: обеспечение жильем врачей жителей громад, дома милосердия, социальные автобусы и много другого. Во время форума будут работать международные эксперты из Польши. Они оценят качество этих проектов. Из всех проектов в каждой сфере будут выбраны три лучших. Они будут номинированы как победители Ярмарки добрососедства. На их основе будут разработаны кейсы лучших практик, которые мы передадим новым громадам, как опыт, который можно применять в своей работе. На ярмарку приедут также представители других областей, для того, чтобы перенять опыт проведения подобных региональных форумов. Ярмарку посетят головы громад с Ивано-Франковска, Николаевской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Волынской, Донецкой, Тернопольской и Черновицкой областей», - рассказала Елена Тертышная.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7