| Общество | 11:17 | 17.10.2017 Днепропетровщина планирует расширить экономическое сотрудничество с Китаем Днепропетровская область планирует расширить экономическое сотрудничество с Китаем. Об этом заявил советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин во время украинского-китайского экономического форума. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Около сорока процентовобщеукраинского экспорта в Китайскую народнуюреспублику идет именно из Днепропетровской области. В частности, это продукты агропромышленного и горнодобывающего комплексов. Мы готовы работать над увеличением объемов поставок, поэтому стараемся максимально налаживать экономические связи с Китаем», - рассказал Виталий Литвин. Во время форума делегации китайских предпринимателей представили экономические и инвестиционные возможности Днепропетровщины. «Вполне реально наладить между Китаем и Днепропетровской областьюболее глубокие экономические отношения, чем сейчас. Возможности этого региона очень велики. Он, как и вся Украина, находится на маршруте «Великого шелкового пути», здесь мощный промышленный потенциал и мы стремимся всячески сотрудничать с Днепропетровщиной», - отметил генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом

ХэЧженьвей. По результатам 2016 года общий товарооборот Днепропетровщины с Китаем составил более 1 миллиарда долларов США.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7