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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:17 | 17.10.2017
Днепропетровщина планирует расширить экономическое сотрудничество с Китаем

Днепропетровская область планирует расширить экономическое сотрудничество с Китаем. Об этом заявил советник председателя ДнепрОГА Виталий Литвин во время украинского-китайского экономического форума.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Около сорока процентовобщеукраинского экспорта в Китайскую народнуюреспублику идет именно из Днепропетровской области. В частности, это продукты агропромышленного и горнодобывающего комплексов. Мы готовы работать над увеличением объемов поставок, поэтому стараемся максимально налаживать экономические связи с Китаем», - рассказал Виталий Литвин.

Во время форума делегации китайских предпринимателей представили экономические и инвестиционные возможности Днепропетровщины.

«Вполне реально наладить между Китаем и Днепропетровской областьюболее глубокие экономические отношения, чем сейчас. Возможности этого региона очень велики. Он, как и вся Украина, находится на маршруте «Великого шелкового пути», здесь мощный промышленный потенциал и мы стремимся всячески сотрудничать с Днепропетровщиной», - отметил генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом
ХэЧженьвей.

По результатам 2016 года общий товарооборот Днепропетровщины с Китаем составил более 1 миллиарда долларов США.


 
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Теги: Днепропетровщина

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