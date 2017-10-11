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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:03 | 17.10.2017
Три новые группы участников АТО начали обучение на IT-курсах - Валентин Резниченко

Около 30 участников АТО начали занятия на курсах программирования. В течение трех месяцев они будут учиться разрабатывать сайты и будут овладевать web-дизайном. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Одна из наших первоочередных задач – помочь демобилизованным адаптироваться в мирной жизни, восстановиться как физически, так и психологически. Это подчеркивает Президент Украины Петр Порошенко, – отметил Валентин Резниченко. – На Днепропетровщине к реабилитации бойцов подходим комплексно. Они лечатся в специализированном центре, отдыхают в санаториях, а еще – участвуют в спортивных соревнованиях, песенных фестивалях, совершенствуют знания на курсах английского и программирования».

Три новые группы участников АТО приступили к IT-курсам в Национальном горном университете. Парни будут учиться в течение трех месяцев, однако первые результаты почувствуют уже через месяц, утверждают преподаватели.

«Слушатели курсов получат знания по таким языкам программирования, как JavaScript и С ++. После обучения они смогут создать сайт, разработать его дизайн, используя для этого современные технологии», – рассказал преподаватель Национального горного университета Сергей Приходченко.

Самостоятельно учиться программированию можно, но крайне сложно, поделился участник АТО Богдан Давыденко. Боец уверен: курсы пригодятся.

«Для того, чтобы сделать сайт, нужно знать языки программирования. Я с ними не знаком, поэтому хотел бы здесь получить необходимые знания. Когда закончу учебу, хочу продолжить работу в сфере IT», - отметил Богдан Давыденко.

IT-курсы ДнепрОГА организует для бойцов АТО уже третий год. За это время обучение прошли около трехсот военных.

«Этот набор будет учиться до Нового года, потом снова начнем прием заявок, – рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. – Уже есть положительные примеры, когда ребята после курсов еще больше усовершенствовали свой уровень знаний и начали заниматься программированием профессионально».

Заявки на следующие курсы можно подавать в Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА. Справки по телефону: 068 679 89 61.

 
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Теги: образование, Днепропетровщина

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