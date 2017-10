| Общество | 12:03 | 17.10.2017 Три новые группы участников АТО начали обучение на IT-курсах - Валентин Резниченко Около 30 участников АТО начали занятия на курсах программирования. В течение трех месяцев они будут учиться разрабатывать сайты и будут овладевать web-дизайном. Об этом сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Одна из наших первоочередных задач – помочь демобилизованным адаптироваться в мирной жизни, восстановиться как физически, так и психологически. Это подчеркивает Президент Украины Петр Порошенко, – отметил Валентин Резниченко. – На Днепропетровщине к реабилитации бойцов подходим комплексно. Они лечатся в специализированном центре, отдыхают в санаториях, а еще – участвуют в спортивных соревнованиях, песенных фестивалях, совершенствуют знания на курсах английского и программирования». Три новые группы участников АТО приступили к IT-курсам в Национальном горном университете. Парни будут учиться в течение трех месяцев, однако первые результаты почувствуют уже через месяц, утверждают преподаватели. «Слушатели курсов получат знания по таким языкам программирования, как JavaScript и С ++. После обучения они смогут создать сайт, разработать его дизайн, используя для этого современные технологии», – рассказал преподаватель Национального горного университета Сергей Приходченко. Самостоятельно учиться программированию можно, но крайне сложно, поделился участник АТО Богдан Давыденко. Боец уверен: курсы пригодятся. «Для того, чтобы сделать сайт, нужно знать языки программирования. Я с ними не знаком, поэтому хотел бы здесь получить необходимые знания. Когда закончу учебу, хочу продолжить работу в сфере IT», - отметил Богдан Давыденко. IT-курсы ДнепрОГА организует для бойцов АТО уже третий год. За это время обучение прошли около трехсот военных. «Этот набор будет учиться до Нового года, потом снова начнем прием заявок, – рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика. – Уже есть положительные примеры, когда ребята после курсов еще больше усовершенствовали свой уровень знаний и начали заниматься программированием профессионально». Заявки на следующие курсы можно подавать в Центр помощи участникам АТО при ДнепрОГА. Справки по телефону: 068 679 89 61. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: образование ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7