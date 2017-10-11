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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:50 | 17.10.2017
ДнепрОГА - первая в рейтинге прозрачных закупок - Валентин Резниченко

ДнепрОГА - лидер по работе в системе электронных закупок Prozorro среди обладминистраций страны. Как сообщил глава области Валентин Резниченко, такие данные рейтинга за девять месяцев 2017 года обнародовала общественная организация «Общественный контроль».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«ДнепрОГА ввела Prozorro первой среди всех облгосадминистраций Украины. Сейчас - лидер по завершенным торгам среди облгосадминистраций. Каждый десятый предприниматель, который присоединился к Prozorro, - из Днепропетровщины. За последние два года они заработали в системе электронных закупок почти 50 млрд грн, - сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. - Совершенствовать работу в Prozorro нам помогают общественные организации, в частности, их мониторинг закупок».

«Общественный контроль» определил наиболеепривлекательные и наиболее открытые для малого и среднего бизнеса облгосадминистрации. Для этого на основе открытых данных проанализировал три показателя.

 Первый - соотношение конкурентных и неконкурентных допороговых закупок в процентах за 9 месяцев 2017 года. Как отметили в общественной организации, высокий процент конкурентных закупок говорит о желании госучреждений добровольно размещать в системе допороговые закупки. Лидеры в этом - Днепропетровская, Винницкая, Тернопольская, Черниговская и Житомирская обладминистрации.

 Второй - процент закупок, которые произошли в течение 8 месяцев этого года. Это реальные торги, которые прошли все этапы и успешно завершились. Как отметили в «Общественном контроле», высокие показатели имеют Днепропетровская, Харьковская, Львовская, Одесская и Хмельницкая обладминистрации.

Третий - средняя цена одного тендера в конкурентных торгах, она же ожидаемая стоимость, деленная на общее число конкурентных торгов за 9 месяцев 2017 года. Как пояснили в «Общественном контроле», чем ниже средняя цена тендера, тем больше мелких закупок добровольно размещаются властью в системе. В лидерах - Черниговская, Тернопольская, Днепропетровская, Винницкая и Житомирская облгосадминистрации.

 
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Теги: Днепропетровщина

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