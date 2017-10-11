Как в Одесской области испытывают артиллерийские катера (ВИДЕО)

В Одессе начали испытывать малые бронированные артиллерийские катера.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что катера недавно прибыли в Одессу, чтобы стать боевыми единицами ВМС Украины.
Они вышли в море вместе с судном размагничивания Балта, чтобы отработать отдельные элементы государственных испытаний и провести совместное маневрирование.
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