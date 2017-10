| Общество | 15:53 | 17.10.2017 Как в Одесской области испытывают артиллерийские катера (ВИДЕО) В Одессе начали испытывать малые бронированные артиллерийские катера. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба Минобороны. Отмечается, что катера недавно прибыли в Одессу, чтобы стать боевыми единицами ВМС Украины. Они вышли в море вместе с судном размагничивания Балта, чтобы отработать отдельные элементы государственных испытаний и провести совместное маневрирование.

