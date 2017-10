| Общество | 16:34 | 17.10.2017 В ДнепрОГА рассказали об изменениях в оформлении субсидий С начала отопительного сезона увеличивается количество желающих оформить субсидию. Кто имеет право на получение такой госпомощи и как она рассчитывается - об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела департамента соцзащиты населения ДнепрОГА Александра Довыдовская. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Для тех, у кого индивидуальная система отопления в собственном доме или квартире, отопительный период, по новым правилам, начинается с 16 октября и продолжается до 15 апреля. Теперь эти сроки не зависят от работы центральной системы отопления в том или ином населенном пункте. Следовательно, и субсидия на отопительный период для таких абонентов будет начисляться в четко определенный срок», - отметила Александра Довыдовская. Изменился период, за который будут учитываться доходы всех членов семьи при оформлении субсидии. Если раньше это был календарный год, то сейчас - полугодие. «Расчет субсидий происходит дважды в год - до 1 октября и 1 мая. Соответственно учитываются и доходы семьи - за первый и второй квартал осенью, третий и четвертый - весной», - добавила начальник отдела департамента ДнепрОГА. Государство также увеличило социальную норму жилья, на которую назначается субсидия. «Если один или два члена семьи нетрудоспособные, отныне социальная норма жилья - 75 квадратных метров. Для остальных граждан она составляет 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, плюс 35,22 - на всю семью», - добавила Александра Довыдовская. Право получать субсидию имеет любой гражданин Украины. Чтобы им воспользоваться, необходимо подать заявление и декларацию в управление соцзащиты по месту регистрации - лично, по Укрпочте или через портал госуслуг на сайте iGov.

Субсидию начислят, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превысят 15% доходов семьи.

Самостоятельно рассчитать размер госпомощи можно здесь. Сегодня субсидии получают более трети семей Днепропетровщины.

