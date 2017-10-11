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| Общество | 16:41 | 17.10.2017
Фестиваль для людей с особами потребностями на Днепропетровщине объединил более 200 участников

В Академическом театре драмы и комедии Днепра прошел гала-концерт Всеукраинского фестиваля для людей с ограниченным и возможностями «На крыльях творчества». В нем приняли участие более 200 человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Уже в девятый раз на Днепропетровщине проходит фестиваль «На крыльях творчества». Его цель – объединить граждан с особами потребностями и помочь им раскрыть себя. Это социально-психологическая реабилитация, потому что искусство лечит человеческие души», - рассказал начальник управления по делам инвалидов и ветеранов департамента Анатолий Бейцун.

На празднике творчества можно было увидеть и экспозицию художественных изделий и выступления участников. Во встрече приняли участие как отдельные мастера и исполнители, так и творческие коллективы.
«Фестиваль – это праздник для людей, которые когут реализовать свой потенциал. Благодаря искусству мы чувствуем себя нужными и интересными для общества», - рас сказала организатор фестиваля, председатель объединения инвалидов «Творчество», региональный представитель Ассамблеи инвалидов Украины Татьяна Шелюг.

В Днепр съехалось 140 творческих коллективов. Среди них жюри отобрало 57 с лучшими номерами для гала-концерта. Участники пели, танцевали и декламировали стихи, вдохновляя зрите лей своїм творчеством.
«Я приехал, чтобы показать людям – с ограниченными возможностями можно радоваться жизни. И пусть они не сдаются, а берут все в свои руки, поднимают активность нашого государства и городов», - поделился учасник из Черкасс Петр Саботин.

Фестиваль давно стал традиционным. Участники из Харькова, Кривого Рога, Полтавы, Каменского, Никополя, Павлограда, Ровно, Запорожье, Энергодара, Житомира, Винницы, Лубны, Хмельницкого, Коломыи, Краматорске и Мариуполя приезжают в Днепр не в первый раз. И взрослых, и детей объединяет жажда самовыражения и творчества.
 
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Теги: Днепропетровщина

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