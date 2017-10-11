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| Общество | 17:05 | 17.10.2017
Двое детей установили национальный рекорд Украины в гиревом спорте (ВИДЕО)

В Книгу рекордов Украины внесены достижения двух детей. 11-летний Давид Рубец и 9-летняя Валерия Барабаш из Донецкой области стали национальными рекордсменами по количеству подъемов гири весом 24 и 16 кг соответственно. За 30 секунд Давид Рубец поднял гирю 15 раз, Валерия Барабаш – 16. Рекорд был установлен во время программы «Круче всех» на телеканале «Интер».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале.

Результаты внесены в Книгу рекордов Украины. Эксперт Валентин Щербачов вручил детям сертификаты об установлении рекорда.

В Книге рекордов Украины уже были зарегистрированы достижения по количеству подъемов гирь за определенное время. Например, один украинский спортсмен за 10 минут поднял гирю 171 раз. Самым младшим рекордсменом в этом виде спорта был 14-летний Егор Ткачук, который за 10 минут поднял две пудовые гири 106 раз. Но чтобы 9-летние и 11-летние дети «толкали» гири на время – такое в практике эксперта Книги рекордов Украины впервые.

У 11-летнего Давида стремление к сложным задачам и серьезным целям в крови. Его папа, Сергей Рубец, всю жизнь серьезно занимается спортом, правда, непрофессионально, «для себя». И привил любовь к спорту сыновьям: старший брат Давида стал чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу. Давид впервые «взял» трехкилограммовую гирю в пять лет. Сейчас, в свои одиннадцать, Давид «берет» гирю весом в 24 килограмма.

Напарница Давида – Валерия – увлеклась гирями, когда увидела его выступление на школьном празднике. Она в тот же день подошла к папе Давида и… попросила научить ее этому мастерству. Сейчас 9-летняя девочка уже поднимает 16-килограммовые снаряды.

Давид и Лера не только участвуют в соревнованиях, но и выступают с шоу: жонглируют гирями! Теперь к наградам и достижениям Давида Рубца и Валерии Барабаш добавились еще и медали программы «Круче всех», и самое главное – рекорд.

Программа «Круче всех» выходит каждое воскресенье в 18.30 на «Интере».

Читайте также: Маленькие таланты из Днепра покорят сцену всеукраинского шоу «Круче всех»
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Теги: Украина, спорт

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