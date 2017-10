| Общество | 17:21 | 17.10.2017 Что мы знаем о детской GPS безопасности? Дети - это радость жизни, а если радость находится под внимательным присмотром, от этого становится еще радостнее! Пока детки растут и набираются самостоятельности мы стараемся оградить их от опасностей современного мира. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы форума по безопасности детей. Конечно, постоянно быть рядом со своим чадом сложно и поэтому на помощь нам приходят производители современных гаджетов. Давно ушли те времена, когда родители были вынуждены по несколько часов находиться в волнении за своего ребенка, пока он находится в школе или на занятиях в спортивной секции, больше нет необходимости постоянно выглядывать с балкона, наблюдая за тем, не ушел ли ваш ребенок во время прогулки дальше своего двора или переживать как он добрался до бабушки с дедушкой. Детские часы-телефон с GPS-трекером навигатором решают все проблемы родителей. Особое внимание при выборе детских часов с GPS родители должны уделить поиску ответственного продавца, ведь от качества часов напрямую зависит безопасность ребенка и ваше спокойствие. Если говорить о рынке детских часов Украины, то особе место в нем занимает компания «GOGPS ME». Компания "GOGPS ME" не просто продает детские часы, но и является единственной на Украине компанией-разработчиком программного обеспечения для детских часов-телефонов. Компания "GOGPS ME" поставляет все часы с полным набором документов и дает годовую гарантию на свои товары, что действительно важно, если вы планируете долго пользоваться своим приобретением!



Современная линейка детских часов-телефонов включает в себя модели, выполненные из высокопрочных материалов и в широчайшей цветовой гамме. Разобраться в многообразии функциональных характеристик детских часов подчас довольно-таки сложно, поэтому мы составили список наиболее важных и востребованных функций. Итак, первой и самой важной функцией детских часов-телефонов является тот факт, что часы, он же телефон, всегда на руке у вашего ребенка. Не на столе, не в школе, не забытый у друга или дома, а на руке! Казалось бы, что тут такого выдающегося, но вы не представляете сколько нервов тратят родители из-за того, что ребенок случайно оставил где-то телефон.



Легкий набор, нажатием одной кнопки, важных номеров в часах-телефонах. Для малышей и даже детей из средней возрастной группы сложно запомнить длинные номера и быстро осуществить звонок. Кстати, для экстренных ситуаций в детских часах-телефонах с GPS специально имеется кнопа SOS, благодаря которой вы мгновенно получите оповещение о том, что ваш ребенок в опасности! GPS поиск - это функция, которая бьет все рекорды по своей популярности! В любое время, с домашнего компьютера или с мобильно телефона, вы в режиме рольного времени можете видеть на карте местонахождение вашего чада! Есть возможность сохранить маршрут всего дня и всегда быть в курсе того, как и самое главное где он проводит свое свободное время! Функция ГЕО-зон позволяет обозначить на карте по своему усмотрению те зоны, в которые ребенок попадает регулярно и своевременно получать сигнал о том, что ребенок вошел в зону или вышел из нее.

Чтобы не отвлекать ребенка постоянными звонками, вы можете настроить автоматическое прослушивание окружения ребенка и даже без его ведома знать, что вокруг него происходит.

Bluetooth забор - функция для самых маленьких. В толкучке торгового центра или просто в парке, если малыш отходит от вас более чем на пять метров, вы сразу же слышите предупреждающий сигнал детских часов и потеряться практически невозможно! Забота о безопасности детей - это первоочередная обязанность родителей, а компания «GOGPS ME» с радостью вам поможет!

