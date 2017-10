| Общество | 17:44 | 17.10.2017 В Днепре начали строительство первого в области паллиативного центра В Днепре начали строительство первого в области паллиативного центра. Учреждение для неизлечимых больных откроют в 2019-м. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по паллиативной и хосписной помощи департамента здравоохранения ДнепрОГА Юрий Криничный. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «В Украине существует только два паллиативных центра - в Харькове и Киеве. Третий, но самый лучший, откроют в Днепре уже в 2019-м. Его строят по всем европейским нормам», - отметил Юрий Криничный. Центр в Днепре рассчитан на 20 одноместных и 13 двухместных палат. «Это будет современное здание с качественным ремонтом, в каждой палате - собственная душевая, удобные многофункциональные кровати, рядом - специальные кислородные маски. В учреждении установят видеонаблюдение, откроют часовню, смонтируют два лифта, обустроят современный пищеблок, рентген-кабинет. Здесь также предусмотрены комнаты для временного пребывания родственников, волонтеров. Будет работать кабинет психотерапевта, Центр коррекции боли», - рассказал Юрий Криничный. В центре будет работать и дневной стационар. Здесь пациенты будут получать обезболивающие процедуры, массаж, физолечение. Учреждениестроят за областныесредства на территории днепровской больницы №15. Сегодня в области при обычных больницах функционируют 102 хосписных кровати. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепр ������� �������� ������� Loading...

