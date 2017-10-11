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| Общество | 09:35 | 18.10.2017
В центрах предоставления админуслуг Днепропетровщины можно будет получить бесплатные юридические консультации

Вскоре в центрах предоставления админуслуг области можно будет бесплатно проконсультироваться у юриста. Днепропетровщина станет первой областью Украины, где стартует такая практика. Об этом стало известно во время семинара в Днепропетровском центре развития местного самоуправления.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Бесплатные правовые консультации можно будет получить в каждой объединенной громаде. Их будут предоставлять бюро правовой помощи, которые создадут в центрах предоставления админуслуг. Сейчас такие центры работают только в районах и в отдельных городах области - Днепре, Кривом Роге, Павлограде, Никополе и Каменском.

«Все больше жителей громад нуждаются в консультации по правовым вопросам - составить заявление или иной документ. Сегодня человеку необходимо отправляться за такими услугами в райцентр - вскоре их можно будет бесплатно получить в громаде», - отметила директор Центра развития местного самоуправления Елена Тертышная.

Участники семинара сошлись на том, что для жителей громад будет удобнее получать и социальную, и правовую помощь в одном месте - в центре предоставления админуслуг.

«Хотим объединить усилия центров предоставления админуслуг и бюро правовой помощи, чтобы помочь людям быстрее решать свои вопросы», - сказала директор Регионального центра по оказанию правовой помощи в Днепропетровской области Людмила Яцуба.

В семинаре приняли участие около полусотни председателей объединенных территориальных громад и их заместителей, специалистов социальных и юридических служб ОТГ, представители департамента соцзащиты населения ДнепрОГА, директора Регионального и местных центров бесплатной правовой помощи населению.
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