| Общество | 09:35 | 18.10.2017 В центрах предоставления админуслуг Днепропетровщины можно будет получить бесплатные юридические консультации Вскоре в центрах предоставления админуслуг области можно будет бесплатно проконсультироваться у юриста. Днепропетровщина станет первой областью Украины, где стартует такая практика. Об этом стало известно во время семинара в Днепропетровском центре развития местного самоуправления. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. Бесплатные правовые консультации можно будет получить в каждой объединенной громаде. Их будут предоставлять бюро правовой помощи, которые создадут в центрах предоставления админуслуг. Сейчас такие центры работают только в районах и в отдельных городах области - Днепре, Кривом Роге, Павлограде, Никополе и Каменском. «Все больше жителей громад нуждаются в консультации по правовым вопросам - составить заявление или иной документ. Сегодня человеку необходимо отправляться за такими услугами в райцентр - вскоре их можно будет бесплатно получить в громаде», - отметила директор Центра развития местного самоуправления Елена Тертышная. Участники семинара сошлись на том, что для жителей громад будет удобнее получать и социальную, и правовую помощь в одном месте - в центре предоставления админуслуг. «Хотим объединить усилия центров предоставления админуслуг и бюро правовой помощи, чтобы помочь людям быстрее решать свои вопросы», - сказала директор Регионального центра по оказанию правовой помощи в Днепропетровской области Людмила Яцуба. В семинаре приняли участие около полусотни председателей объединенных территориальных громад и их заместителей, специалистов социальных и юридических служб ОТГ, представители департамента соцзащиты населения ДнепрОГА, директора Регионального и местных центров бесплатной правовой помощи населению.

