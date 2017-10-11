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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:42 | 18.10.2017
Питьевую воду получили более полутысячи жителей Зеленой Балки – Валентин Резниченко

В Широковском районе завершили строительство 10-километрового магистрального водовода. Его подвели к селу Зеленая Балка, в котором проживает более полутысячи человек.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«За последние два года на Днепропетровщине построили и реконструировали свыше 40 водоводов – водой обеспечили около 300 тысяч жителей области, – акцентировал Валентин Резниченко. – Новое качество жизни жителей сел и городов – одна из первоочередных задач Президента Украины Петра Порошенко перед властью на местах. Поэтому строим детсады, модернизируем школы, создаем парки, ремонтируем дороги и прокладываем водоводы».

Централизованное водоснабжение появилось в Зеленой Балке. Вода теперь будет поступать в село по новому водоводу. Это первый инфраструктурный проект Новолатовской объединенной громады, в состав которой входит населенный пункт.

«Сегодня при поддержке ДнепрОГА осуществилась наша заветная мечта. В следующем году планируем прокладывать разводной водовод по 12 улицам села, – отметил председатель Новолатовской объединенной громады Александр Зубрий. – Все эти шаги – благодаря реформе децентрализации. Громады получили больше полномочий и ресурсов – стараемся пользоваться ими с умом».

Люди называют этот день историческим: ждали его два десятка лет.

«Как исчез колхоз – так и воды не стало. Все это время пользовались привозной. А она не из дешевых: за три куба – 250 гривен. Чтобы на дольше хватало, экономим. А еще надеемся, как на Бога, на дождевую воду. Она для стирки и хозяйства, – рассказала жительница Зеленой Балки Анисия Дерхо. – Теперь у нас будет вода из-под крана. Это большая радость».

В перспективе к магистральному водоводу подключат села Макаровка, Червоный ранок и Новое – с питьевой водой будут еще полтысячи жителей, у которых ее испокон веков не было.

В 2017 году на Днепропетровщине строят и реконструируют 13 водоводов – в Днепровском, Криничанском, Томаковском, Софиевском, Широковском, Новомосковском, Верхнеднепровском и Криворожском районах. Это позволит обеспечить питьевой водой почти 20 тысяч сельских жителей, у которых ее раньше не было.
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