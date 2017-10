| Общество | 11:47 | 18.10.2017 На Днепропетровщине в этом году зарегистрировали пять случаев отравления грибами На Днепропетровщине в этом году зарегистрировали пять случаев отравления грибами: четверо пострадавших сейчас в больнице, один человек погиб. Главный токсиколог области Николай Шинкаренко напомнил, как уберечься от опасности и что делать при первых симптомах отравления. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Сейчас под наблюдением врачей области четверо пострадавших, а житель Новомосковского района в результате употребления ядовитых грибов погиб. Он обратился в больницу слишком поздно, к сожалению, спасти его не удалось, - отметил Николай Шинкаренко. - Главное правило грибника - не знаешь, или сомневаешься - не бери. Кроме того, грибы растут «семьями» и там, где есть один ядовитый, рядом могут быть и другие. Поэтому внимательность - в первую очередь». Нельзя собирать грибы, которые растут у автомагистралей и железнодорожных путей. Даже один ядовитый гриб, который попал в корзину со съедобными, может испортить все «трофеи» тихой охоты. От такого «урожая» следует избавиться без сожаления. «В случае проявления первых признаков отравления грибами, нужно немедленно обратиться к врачу, или приехать в токсикологическое отделение четвертой клинической больницы Днепра. Она находится на улице Ближняя, 31. Там специалисты окажут квалифицированную помощь», - отметил Николай Шинкаренко. За прошлый год на Днепропетровщине зафиксировано 14 случаев отравления грибами, добавил Николай Шинкаренко. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7