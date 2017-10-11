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| Общество | 12:17 | 18.10.2017
Бесконтрольная вырубка лесов должна быть прекращена, - облсовет

На 10-й сессии облсовета VII созыва было принято решение «О создании коммунального предприятия «Дніпроліс». Его задачей является контроль и сохранение лесных массивов в Днепропетровской области. Новое КП должно стать на помощь государственным лесохозяйственным предприятиям в сфере хозяйствования и восстановление лесистости нашей области.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

Такое решение депутаты признали актуальным, ведь в области действительно существуют вопросы, которые необходимо решить срочно. У нас 198,6 тыс. га земель лесного фонда, а около 100 тыс. га фактически находятся на балансе ни одного учреждения или предприятия, поскольку имеют статус региональных ландшафтных парков, заказников заповедников местного значения или э полезащитными лесополосами.

Леса и лесополосы, которые не упорядочены, нуждаются в срочной инвентаризации, потому что фактическая безответственность за них приводит к безнаказанным вырубкам лесонасаждений, а полиция «разводит руки», так по документам деревьев не существует.

По словам заместителя председателя областного совета Антона Кумановского, отсутствие центрального финансирования государственных лесохозяйственных предприятий Днепропетровской области создала риски тотального уничтожения лесов и лесных массивов, что может угрожать общей экологической ситуации в нашем промышленном регионе.

«Экологическая стратегия - это один из главных приоритетов работы областного совета, мы очень пристальное внимание уделяем сохранению природы нашего региона. Бесспорно, защита лесных насаждений является неотъемлемой частью целого экологического направления, мы реализуем на Днепропетровщине », - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов.

Депутаты областного совета приняли решение, что необходимо принять безотлагательные меры для восстановления полноценного финансирования лесохозяйственных предприятий области в пределах, предусмотренных законодательством, а также начать дискуссию о передаче земель лесного фонда в коммунальную собственность территориальных общин Днепропетровской области.

«Первоочередной задачей вновь КП будет срочная инвентаризация проблемных лесополос и получения полного пакета документов на деревья. Эта системная работа будет направлена на облегчение труда правоохранителей и привлечения к ответственности правонарушителей-лесорубов», - подытожил заместитель председателя областного совета Антон Кумановский.
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