БФ «Kiddo» собрал более 200 тыс. грн для приобретении оклюдеров для двух юных днепрян

Учредитель благотворительного фонда «Kiddo» Анна Ермолаева рассказала, благодаря мероприятиям, организованным БФ «Kiddo» были собраны средства для приобретения оклюдеров для двух юных днепрян. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «25 июня в Днепре состоялся Благотворительный Забег Genesis Music Run for Kiddo. Более 500 зарегистрированных участников бежали дистанцию в 5 км, чтобы купить окклюдер для 4х летнего Тимура Домалеги, которому срочно нужна операция на сердце. Нам удалось собрать 155 тыс. грн, а для приобретения оклюдера требовалось 101 800 грн. Таким образом была собрана половина суммы для второго нашего подопечного – Арсения Погодина. Оставшуюся часть суммы мы собрали благодаря другим мероприятиям БФ «Kiddo». На сегодняшний день оба мальчика уже посещают свои учебные учреждения», - сказала она. Читайте также: В Днепре состоялся благотворительный забег для спасения жизни 4-летнего ребенка (ФОТО)