| Общество | 13:05 | 18.10.2017 Известный психолог Виктория Любаревич-Торхова проведет в Днепре благотворительную встречу «Все о детях: вопросы и ответы» Учредитель благотворительного фонда «Kiddo» Ольга Штамбург рассказала, что 22 октября с 12.00 до 16.00 в I Coworking hub (Чернышевского, 37) состоится беседа «Все о детях: вопросы и ответы», которую проведет Виктория Любаревич-Торхова (г. Киев) - ведущий психолог проекта телеканала СТБ «Дорогая, мы убиваем детей», бакалавр психологии, магистр нейропсихологии когнитивного развития в Великобритании. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Виктория - автор статей и обучающих программ в направлении практической психологии. Профессионал высочайшего уровня и многогранная личность. Поэтому ее приезд в наш город - событие уникальное, которое невозможно пропустить! Вместе с Викторией Любаревич-Торховой мы будем искать ответы на важные вопросы и обсуждать актуальные проблемы: капризы, как сказать «нет»; уроки и самостоятельность; как выжить в школе; за и против детских садов; стадии развития и кризисы ребенка- плохие компании- акселерация и сексуальность детей- дети и деньги- детская тревожность и страхи и пр. Половина из собранных на мероприятии средств пойдет на покупку кохлеарного имплантата для годовалой днепрянки Милы Ребриковой. Ее родители обратились в благотворительный фонд «Kiddo» 15 июля. Когда малышке не было и года, родители заметили, что Милочка плохо слышит. После обследования был поставлен очень тяжелый диагноз – двухсторонняя нейросенсорная глухота. К счастью, это заболевание можно полностью вылечить. Ребенок не будет глухонемым, если в возрасте до трех лет сделать кохлеарную имплантацию. На операцию необходимо 650 тыс. грн. Для сбора средств Милочке был проведен велозаезд (36 тыс. грн), чаепитие у госпожи австрийского посла (40 тыс. грн), большой благотворительный концерт (114 тыс. грн). Более 250 тыс. грн собрала семья Ребриковых. На сегодняшний день не хватает несколько десятков тысяч гривен. Осталось совсем немного, и девочка будет слышать», - сказала она. Справочно. Предварительная запись на мероприятия по телефону: +38(050)515 46 36. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7