До конца октября на Днепропетровщине будет тепло и сухо

|
Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, какая погода сохранится в Днепропетровской области до конца месяца.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Завтра, 19 октября, ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ночью и ранним утром ожидается туман. Температура воздуха ночью +12…+16 градусов, днем + 16…+21 градус.
В пятницу, 20 октября, и в субботу, 21 октября, также осадков не предвидится.
В пятницу, 20 октября, температура воздуха ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.
в субботу, 21 октября, температура воздуха ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов.
По предварительной консультации Гидрометцентра, 22 и 23 октября ожидается относительно теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов», - рассказал он.