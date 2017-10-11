| Общество | 14:06 | 18.10.2017 До конца октября на Днепропетровщине будет тепло и сухо Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак рассказал, какая погода сохранится в Днепропетровской области до конца месяца. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Завтра, 19 октября, ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Ночью и ранним утром ожидается туман. Температура воздуха ночью +12…+16 градусов, днем + 16…+21 градус. В пятницу, 20 октября, и в субботу, 21 октября, также осадков не предвидится. В пятницу, 20 октября, температура воздуха ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов. в субботу, 21 октября, температура воздуха ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов. По предварительной консультации Гидрометцентра, 22 и 23 октября ожидается относительно теплая погода, без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов», - рассказал он.

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