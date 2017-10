| Общество | 14:24 | 18.10.2017 Первые местные выборы пройдут в 22 объединенных громадах Днепропетровщины - Валентин Резниченко На 29 октября запланированы первые выборы в 19 новосозданных громадах Днепропетровской области. Еще в трех - выборы пройдут 24 декабря. Жители будут выбирать руководителей и депутатов местных советов, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Реформа децентрализации Президента Украины Петра Порошенко дала громадам дополнительные ресурсы для развития инфраструктуры, поэтому желающих объединиться все больше. Сегодня на Днепропетровщине уже 56 объединенных громад. По этому показателю область - лидер в Украине. 22 громады, созданные в этом году, ждут свои первые выборы. Люди будут избирать глав и депутатов, вместе с которыми будут развивать территорию», - подчеркнул Валентин Резниченко.



29 октября выборы пройдут в таких объединенных громадах: Николаевская (Васильковский район), Верхнеднепровская (Верхнеднепровский район), Межевская (Межевской район), Лошкаревская, Першотравенская, Красногригорьевская (Никопольский район), Межирическая, Троицкая (Павлоградский район), Петриковская (Петриковский район), Николаевская (Петропавловский район), Зайцевская, Раевская, Илларионовская, Славгородская (Синельниковский район), Китайгородская (Царичанский район), Карповская, Широковская (Криворожский район), Юрьевская (Юрьевский район), Любимовская (смежные Днепровский и Синельниковский районы).



Кроме того, ЦИК назначила проведение выборов еще в трех объединенных громадах области - Саксаганской (Пятихатский район), Девладовской (Софиевский район) и Украинской (Петропавловский район). Голосование на этих территориях - 24 декабря.



156 участков будут работать с 8.00 до 20.00. Отдать свой голос за кандидатов смогут все жители новосозданных громад, имеющих право голоса по Конституции Украины. Это более 100 тысяч человек. Для голосования при себе необходимо иметь паспорт. В целом, в Украине уже действуют 413 объединенных громад. К концу года первые местные выборы состоятся еще в 250. По закону, громада является объединенной после принятия соответствующего решения всеми местными советами, вошедшими в ее состав. Те громады, которые сейчас ожидают решения ЦИК о проведении первых выборов, тоже считаются созданными.

