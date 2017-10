| Общество | 15:11 | 18.10.2017 Детей АТОшников приглашают на бесплатные лазерные бои На Днепропетровщине детей АТОшников приглашают посоревноваться в бесплатных лазерных боях. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика, игра пройдет 20 октября. Об ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Разнообразим досуг наших защитников и членов их семей. В частности, для детей участников АТО уже не впервые устраиваем бесплатные лазерные бои. Присоединиться к увлекательной игре приглашаем всех желающих– она пройдет уже 20 октября», – отметила Наталья Шулика. Поиграть в лазертаг могут дети от 10 до 16 лет. Количество участников ограничено. Регистрация здесь. Билеты выдадут в Центре помощи бойцам АТО при ДнепрОГА. Справки по телефону 068 679 89 61. Игра будет проходить 20 октября в 15:00 на спортивной арене по адресу: ул. Баррикадная, 5-7. Лазертаг – высокотехнологичная спортивная игра, которая проходит в реальном времени и пространстве. Ее смысл – попасть в игрока-противника безопасными лазерными выстрелами из стилизованных автоматов. Организовывает такой досуг ДнепрОГА в партнерстве со спортивным клубом «ЛазерФронт». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: дети ������� �������� ������� Loading...

