Детей АТОшников приглашают на бесплатные лазерные бои

На Днепропетровщине детей АТОшников приглашают посоревноваться в бесплатных лазерных боях. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика, игра пройдет 20 октября.

Об ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Разнообразим досуг наших защитников и членов их семей. В частности, для детей участников АТО уже не впервые устраиваем бесплатные лазерные бои. Присоединиться к увлекательной игре приглашаем всех желающих– она пройдет уже 20 октября», – отметила Наталья Шулика.

Поиграть в лазертаг могут дети от 10 до 16 лет. Количество участников ограничено. Регистрация здесь.

Билеты выдадут в Центре помощи бойцам АТО при ДнепрОГА. Справки по телефону 068 679 89 61.

Игра будет проходить 20 октября в 15:00 на спортивной арене по адресу: ул. Баррикадная, 5-7.

Лазертаг – высокотехнологичная спортивная игра, которая проходит в реальном времени и пространстве. Ее смысл – попасть в игрока-противника безопасными лазерными выстрелами из стилизованных автоматов. Организовывает такой досуг ДнепрОГА в партнерстве со спортивным клубом «ЛазерФронт».