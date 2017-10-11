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| Общество | 15:37 | 18.10.2017
Жителей Днепра приглашают сдать донорскую кровь для больных детей

С 30 октября по 3 ноября в Днепре пройдет донорская акция в помощь Днепропетровскому центру матери и ребенка им. Руднева. Желающие помочь больным детям смогут сдать кровь 8:00 до 13:00 в областной станции переливания крови.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил глава ОО «Разом UA» Максим Карамушка.

«С 30 по 3 ноября в нашем городе будет проходить благотворительная донорская акция – неделя сдачи крови для детей из Днепропетровского центра матери и ребенка им. Руднева.

С момента начала конфликта на востоке Украины все внимание обращено на солдат, которые защищают нашу страну. Это, безусловно, правильно. Но не нужно не забывать о том, что есть ещё дети, которые нуждаются в нашей помощи. Нельзя сказать, что что-то одно важнее другого: дети – наше будущее, а бойцы – защищают его. Поэтому нужно помогать и тем, и тем», – сказал Максим Карамушка.

Заместитель главного врача Днепропетровского центра матери и ребенка Виктория Остромецкая пригласила днепрян поучаствовать в благотворительной акции и этим спасти детские жизни:

«Наш центр является крупнейшей базой неонатальной хирургии, у нас – самое крупное отделение реанимации новорожденных в регионе. Соответственно, возникает потребность в компонентах и препаратах крови. Руководство нашего центра поддерживает инициативу общественной организации по популяризации донорства и привлечению к этому молодых людей. Ведь донор – равно патриот, человек с большой буквы. Кровь, которая сдается - спасает жизни маленьких детей», - сказала она.

Заведующая областной станцией переливания крови Ирина Сутугина рассказала, какие требования должен соблюсти желающий стать донором:

«К сдаче крови необходимо подготовиться: за сутки нужно ограничить себя в потреблении жирной пищи, пить больше жидкости. При себе иметь документы – паспорт и идентификационный код. Хочу подчеркнуть, что вся донорская кровь обследуется на гепатит, сифилис и ВИЧ. Поэтому люди могут не только помочь детям, но и проверить своё состояние здоровья», - подчеркнула она.

Сдать кровь для центра матери и ребенка можно будет с 8:00 до 13:00 с 30 октября по 3 ноября по адресу: проспект Б. Хмельницкого, 17, Областная станция переливания крови.
 
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Теги: общество, здоровье, дети, Днепр

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