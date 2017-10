| Общество | 15:45 | 18.10.2017 Новая административная карта Днепропетровщины - до конца года в области будет сформирована 56 громадах На очередной сессии Днепропетровского областного совета одним из решений было утверждение перспективного плана общин. 29 октября состоятся выборы глав в 19 новых громадах, таким образом, в Днепропетровской области их будет 53, а к концу года, учитывая выборы в декабре, - 56 громад. Такой показатель является одним из крупнейших в Украине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. Опыт Днепропетровщины является показательным для всего государства. Область занимает лидирующую позицию во внедрении реформы децентрализации. За последние годы во вновь созданных громадах местные бюджеты выросли от 2-х до 12 раз. Территории получили возможности реализовать масштабные проекты, которые стали возможными только с использованием бюджетной децентрализации. Ремонт дорог, домов, школ и садиков. Благодаря реформе, инициированной Президентом Украины, города, села и поселки сегодня становятся сильными и богатыми. Громады развиваются по примеру и стандартам Европейского Союза. «Областной совет является непосредственным участником децентрализационных процессов и много усилий направляет на создание новых громад. Объединение территорий - это добровольный процесс, но депутаты утверждают окончательный план формирования, ведь главная цель децентрализации - это способность громады. Мы отвечаем за создание самодостаточных территорий, где состоятельные населенные пункты объединяются с менее обеспеченными», - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов. По ссылке на официальный сайт областного совета вы можете ознакомиться с обновленной картой ОТГ Днепропетровщины http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/230-10vii-11-10-2017/

