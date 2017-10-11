Передовой ЦНАП Днепропетровщины делится с другими регионами лучшими практиками предоставления админуслуг – Валентин Резниченко

Более 190 админуслуг, 1,5 тысячи посетителей ежесуточно, инновации и современный сервис – лучшими наработками ЦНАП Каменского делится с другими регионами. За положительным опытом приехали три десятка специалистов из Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Полезную встречу организовали ДнепрОГА и Немецкая федеральная компания GIZ.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Качественные админуслуги при минимальных затратах времени – одна из задач децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко. Из более 700 ЦНАП, которые работают в Украине, 56 – в Днепропетровской области. Это больше всего в стране, – отметил Валентин Резниченко. – Чтобы распространить положительную практику на всю страну, совместно с международными партнерами организуем семинары и тренинги. На этот раз двухдневное обучение проводим на базе ЦНАП Каменского. Это один из инновационных Центров не только в области, но и в Украине».

Опыт Каменского – пример эффективной работы единой сети ЦНАП. В начале июня 2016 два новых филиала открылись в Днепровском и Южном районах города. Здесь оказывают более 190 админуслуг.

Инновационный подход позволил за короткий срок превратить Центр в современный сервис обслуживания. В течение 2017-го это почувствовали на себе почти 200 тысяч человек.

«Наш ЦНАП инициировал много инновационных проектов, о которых говорит вся Украина. В частности, мы первыми разработали и оптимизировали услугу предоставления льгот АТОшникамм. Уникальный проект – мобильный офис, который ориентирован на людей с особыми потребностями и позволяет предоставлять им услуги прямо дома. Также у нас работает офис коммунальных услуг, а до конца года откроем еще один – социальных услуг», – отметила директор ЦНАП Марина Гурская.

Обменяться лучшими практиками и изучить новые направления организации работы в Каменское приехали 30 работников ЦНАП из Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Коллеги будут перенимать успешный опыт в течение двух дней. Они воочию увидят, как используются современные информационные технологии, работают территориальные подразделения и как можно улучшить сервисы.

Улучшать качество работы ЦНАП области помогают европейские партнеры. Среди самых активных – Немецкая федеральная компания GIZ.

«Успешно сотрудничаем с Днепропетровщиной третий год подряд. Помогаем улучшать жизнь переселенцев и принимающих громад. Все инициативы осуществляем от имени Правительства Германии, – рассказал и.о. директора проекта GIZ «Инициативы инфраструктурной программы для Украины» Андрей Гарбуза. – Одно из направлений нашей работы – поддержка Центров предоставления админуслуг. Проект работает в трех областях, которые приняли больше переселенцев. Их мы и пригласили на тренинг, чтобы поделиться опытом и обсудить планы. Впереди еще немало интересных образовательных семинаров и учебных поездок».

Сейчас Центры предоставления админуслуг и их филиалы работают в 22 районах, 23 городах, 9 объединенных громадах, 2 селах Днепропетровщины.