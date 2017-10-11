Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
19.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: В Днепре осенью аномально зацвели каштаны»
19.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский национальный исторический музей им. Яворницкого приглашает горожан на необычную живую экскурсию «60 минут музыки»
19.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Жители поселка Золотые ключи заявляют о нарушении своих прав на создание органов самоорганизации населения»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:20 | 18.10.2017
Электрообогреватель – как безопасно согреться? (ПОЛЕЗНО)

С наступлением холодов люди часто используют электрообогреватели. К ним относятся электрокамины, масляные обогреватели, электроконвекторы. Это достаточно удобные и простые приборы, которые кажутся безопасными. Но при несоблюдении определенных мер безопасности они могут доставить немало проблем.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«С понижением температуры воздуха люди более активно используют обогреватели. В этот период чаще возникают возгорания из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности, уничтожаются здания и имущество, жертвами огня становятся люди», - отметили в управлении.

Специалисты напомнили, что при использовании электрообогревателя надо убедиться, что прибор не имеет механических повреждений. Ни в коем случае нельзя пользоваться самодельными электрообогревателями. Включение одновременно нескольких мощных приборов и длительное их использование приводит к перегрузке сети. Нельзя размещать вблизи обогревателей вещи, изготовленные из легковоспламеняющихся материалов, сушить на обогревателях белье и складывать бумагу. Выходя из дома, необходимо убедиться, что все электрообогревательные приборы отключены. Нельзя оставлять обогреватель без присмотра или поручать его малолетним детям.

В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации надо немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.10.2017 09:37 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
15.10.2017 11:22 Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
Последние новости
18.10.2017
17:32		 В Каменском пасынок во время обеда зарезал отчима
18.10.2017
17:22		 В Полтаве на пешеходном переходе водитель сбил 8-летнего школьника
18.10.2017
16:46		 Google научил предпринимателей Днепропетровщины эффективному ведению бизнеса
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика