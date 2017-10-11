Электрообогреватель – как безопасно согреться? (ПОЛЕЗНО)

С наступлением холодов люди часто используют электрообогреватели. К ним относятся электрокамины, масляные обогреватели, электроконвекторы. Это достаточно удобные и простые приборы, которые кажутся безопасными. Но при несоблюдении определенных мер безопасности они могут доставить немало проблем.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«С понижением температуры воздуха люди более активно используют обогреватели. В этот период чаще возникают возгорания из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности, уничтожаются здания и имущество, жертвами огня становятся люди», - отметили в управлении.



Специалисты напомнили, что при использовании электрообогревателя надо убедиться, что прибор не имеет механических повреждений. Ни в коем случае нельзя пользоваться самодельными электрообогревателями. Включение одновременно нескольких мощных приборов и длительное их использование приводит к перегрузке сети. Нельзя размещать вблизи обогревателей вещи, изготовленные из легковоспламеняющихся материалов, сушить на обогревателях белье и складывать бумагу. Выходя из дома, необходимо убедиться, что все электрообогревательные приборы отключены. Нельзя оставлять обогреватель без присмотра или поручать его малолетним детям.



В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации надо немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".