Google научил предпринимателей Днепропетровщины эффективному ведению бизнеса

Как продвинуть собственное дело с помощью Интернет? В Днепре состоялся семинар для предпринимателей. Знаниями делились специалисты Google Украина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«ДнепрОГА вместе с компанией Google Украина помогает развивать бизнес области. Это мероприятие полезно для малых и средних компаний. Важно, чтобы предприниматели региона повышали свою конкурентоспособность, овладевали новыми рынками, в том числе – международными. В частности, это даст импульс для создания новых рабочих мест в области», - рассказал советник председателя ДнепрОГАЮрий Богданов.

Ключевое направление семинара – контекстная реклама для компаний в сети Интернет. По словам специалистов, это – дешевый и эффективный способ заявить о себе.

«Я разработала программу обучения для малого и среднего бизнеса по использованию сервиса GoogleAdwords. И небольшой профессиональный лайфхак: с помощью этого ресурса аналитикам компаний нужно проверять, сколько потенциальных клиентов видят контекстную рекламу», - поделилась опытом тренер семинара Мария Малицкая.

На семинар пришли около ста участников, представлявших самые разные компании - от торговых до научных.

«Интернет – это тот канал коммуникации, который на сегодня является наиболее перспективным. Мы используем в своей работе и GoogleAdwords, и GoogleAnalytics, и много других смежных сервисов, но не лишним будет получить новые знания для более эффективного использования этих инструментов», - рассказала участница семинара, начальник департамента маркетинга Университета имени Альфреда Нобеля Татьяна Мишустина.

ДнепрОГА уже в третий раз проводит образовательные семинары совместно с компанией Google Украина. Перед этим образовательные хабы посетили государственные служащие и журналисты.

