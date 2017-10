| Общество | 16:46 | 18.10.2017 Google научил предпринимателей Днепропетровщины эффективному ведению бизнеса Как продвинуть собственное дело с помощью Интернет? В Днепре состоялся семинар для предпринимателей. Знаниями делились специалисты Google Украина. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «ДнепрОГА вместе с компанией Google Украина помогает развивать бизнес области. Это мероприятие полезно для малых и средних компаний. Важно, чтобы предприниматели региона повышали свою конкурентоспособность, овладевали новыми рынками, в том числе – международными. В частности, это даст импульс для создания новых рабочих мест в области», - рассказал советник председателя ДнепрОГАЮрий Богданов. Ключевое направление семинара – контекстная реклама для компаний в сети Интернет. По словам специалистов, это – дешевый и эффективный способ заявить о себе. «Я разработала программу обучения для малого и среднего бизнеса по использованию сервиса GoogleAdwords. И небольшой профессиональный лайфхак: с помощью этого ресурса аналитикам компаний нужно проверять, сколько потенциальных клиентов видят контекстную рекламу», - поделилась опытом тренер семинара Мария Малицкая. На семинар пришли около ста участников, представлявших самые разные компании - от торговых до научных. «Интернет – это тот канал коммуникации, который на сегодня является наиболее перспективным. Мы используем в своей работе и GoogleAdwords, и GoogleAnalytics, и много других смежных сервисов, но не лишним будет получить новые знания для более эффективного использования этих инструментов», - рассказала участница семинара, начальник департамента маркетинга Университета имени Альфреда Нобеля Татьяна Мишустина. ДнепрОГА уже в третий раз проводит образовательные семинары совместно с компанией Google Украина. Перед этим образовательные хабы посетили государственные служащие и журналисты.

