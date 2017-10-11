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| Общество | 08:39 | 19.10.2017
Во время укладки кабельной электролинии в Днепре строители выявили часть останков неопределенного происхождения

При укладке кабельной линии к будущей подстанции «Надднепрянская» подрядчиком, который ведет строительные работы по заказу ДТЭК Днепрооблэнерго, была выявлена часть останков неопределенного происхождения. По факту обнаружения сделано заявление в полицию, устанавливается причастность останков к криминалу или историческим событиям. По итогам экспертизы будут приняты дальнейшие решения.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Днепрооблэнерго.

Работы по укладке данной линии, а также все этапы строительства объекта ведутся согласно разработанного специализированной проектной организацией историко-градостроительного обоснования, которое получило положительное экспертное заключение Днепропетровского областного центра по охране историко-культурных ценностей и Министерства Культуры Украины. В нем, в частности, говорится, что на месте строительства нет никаких объектов историко-культурного значения, а также мест массовых захоронений.

Напомним, что в апреле 2017 года ДТЭК Днепрооблэнерго начал строительств подстанции «Надднепрянская» - важнейший объект для города, который не только обеспечит качественным бесперебойным электроснабжением два городских района и строящихся станций метро, но и создаст энергетическую базу для развития строительной инфраструктуры Днепра.
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