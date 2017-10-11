Центр предоставления админуслуг Каменского присоединился ко Всеукраинской ассоциации ЦНАП

Команда Всеукраинской ассоциации ЦНАП расширилась. К ней впервые присоединился Центр предоставления админуслуг Днепропетровщины – Каменский. Обе стороны подписали меморандум о партнерстве, сообщила начальник управления по вопросам развития админуслуг ДнепрОГА Алена Личманенко.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Это действительно историческое событие. ЦНАП Каменского – инновационный не только в Днепропетровской области, но и во всей Украине. Проекты, инициированные здесь, уникальны. Они доказали свою актуальность и должны тиражироваться на всю страну. Надеемся, партнерство с Всеукраинской ассоциацией ЦНАП этому будет способствовать», – отметила Алена Личманенко.

Заключение меморандума предусматривает улучшение качества сервисов, обмен опытом, привлечение лучших международных практик, повышение квалификации персонала, участие в реформировании системы предоставления админуслуг.

«Достижения Каменского ЦНАПа известны на всю Украину. Недаром его недавно отметили на национальном уровне. Партнерское соглашение – еще один шаг к дальнейшему развитию. Надеемся на плодотворное сотрудничество и с другими ЦНАПами Днепропетровщины», – отметил директор Всеукраинской ассоциации ЦНАП Андрей Дергун.

Сегодня Центры предоставления админуслуг и их филиалы работают в 22 районах, 23 городах, девяти объединенных громадах и двух селах области.

Всеукраинская ассоциация ЦНАП была создана в начале 2016-го. В нее входят Центры предоставления админуслуг Львова, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Киева, Винницы, Сум, Харькова, Кременчуга, Одессы.