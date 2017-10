| Общество | 09:59 | 19.10.2017 В аэропорту Жуляны появились автоматы для онлайн-регистрации на рейс В столичном аэропорту Киев (Жуляны) появились киоски самостоятельной регистрации пассажиров. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе аэропорта. Отмечается, что киоски установили в зале вылета международного терминала. Теперь пассажир может самостоятельно зарегистрироваться на рейс в режиме онлайн и распечатать свой посадочный талон. Для этого ему понадобится около 2 минут. Для регистрации нужен только паспорт.

Услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов двух авиакомпаний – LOT и Buta Airways (Azerbaijan Airlines).



