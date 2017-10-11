В аэропорту Жуляны появились автоматы для онлайн-регистрации на рейс

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В столичном аэропорту Киев (Жуляны) появились киоски самостоятельной регистрации пассажиров.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что киоски установили в зале вылета международного терминала.
Теперь пассажир может самостоятельно зарегистрироваться на рейс в режиме онлайн и распечатать свой посадочный талон. Для этого ему понадобится около 2 минут. Для регистрации нужен только паспорт.
Услугой могут воспользоваться пассажиры рейсов двух авиакомпаний – LOT и Buta Airways (Azerbaijan Airlines).