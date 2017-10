| Общество | 10:57 | 19.10.2017 Ниво-Трудовскую сельскую школу утеплили впервые за 40 лет – Валентин Резниченко В селе Нива Трудовая Апостоловского района за областные средства термомодернизировали школу. Как только в здании заменили окна и утеплили фасад, в классах сразу потеплело. Это почувствовали почти 400 учеников, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Реформа децентрализации, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко, открывает перед каждой громадой широкие перспективы. И в городах, и в селах строим детсады, ремонтируем дороги и модернизируем школы. В 2017-м реконструируем в области 25 школ, которые за всю свою историю не видели ни одного ремонта», – отметил Валентин Резниченко. Дождалась ремонта школа в селе Нива Трудовая. Обновления учебного заведения – впервые за 40 лет. «С каждым годом в классах становилось все холоднее. В частности, в прошлом году температура держалась на отметке 14 градусов. Дети сидели на уроках одетые, мы даже утепляли стулья, – рассказал директор учебного заведения Иван Настенко. – И вот, наконец, школа имеет современные окна и новый фасад, теплая внешне и внутри. Наши мечты осуществила ДнепрОГА». В трехэтажной школе заменили около 300 окон и утеплили стены по технологии вентилируемого фасада. Это позволит существенно экономить на отоплении, уверен Ниво-Трудовской сельский голова Александр Любченко. «Внешне утепленное здание превращается в своеобразный «термос», который хорошо сохраняет тепло зимой и прохладу летом, – отметил Александр Любченко. – Уже сейчас в школе не ниже 20 градусов. А зимой, уверен, будет еще теплее. Благодарны губернатору за поддержку. Самостоятельно мы бы не сделали такой ремонт». Родители говорят, теперь повода для волнения нет: их дети будут учиться в комфортных условиях.

«Моя дочь только что окончила эту школу, а сын учится в седьмом классе. Сколько помню, в классах постоянно гулял ветер. Всегда пыталась одеть детей потеплее, чтобы на уроках не замерзли, – сказала мать Олеся Файдевич. – Теперь все изменилось. Школа современная и тепла. Просто не верится». В этом году на Днепропетровщине реконструируют 25 школ.

