Верховная Рада приняла медицинскую реформу

Депутаты проголосовали за проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», приняв во втором чтении и в целом законопроект № 6327, который воплощает первое звено медицинской реформы. «За» проголосовали 240 депутатов.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на hromadske.ua.

Народные депутаты проголосовали за поддержку всех поправок к законопроекту.

Программа государственных гарантий, предусмотренная законопроектом, будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.

Не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенным статьям расходов бюджета.

Как предусмотрено медреформой, программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. А утверждать ее будет Верховная Рада в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.